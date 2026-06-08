Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş Kulübü, spor giyim markası Nike ile futbol takımlarının resmi forma sponsorluğunu kapsayan iş birliği anlaşması imzaladı.

Beşiktaş'ta 2026-2027 sezonundan itibaren başlayan uzun süreli iş birliği anlaşması kapsamında sponsor firma, siyah-beyazlı kulübün erkek, kadın ve akademi futbol takımlarına yönelik forma tedarikini, geniş bir ortak markalı ürün portföyüyle destekleyecek.

Serdal Adalı

"YENİ BAŞARI HİKAYELERİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Başkan Serdal Adalı, imzalanan anlaşma hakkında, "Türkiye'nin öncü spor kulübü Beşiktaş, 123 yıllık tarihinde sahada hep fark oluşturdu. Bu farkı da kendi tarihi ve kültürünün yanı sıra, iş birliği yaptığı markaların spora kattığı değerlerle oluşturdu. Bu nedenle bugün bu iş birliğini duyurmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, "Formamızın asaleti, sporcularımızın o formayla vereceği mücadele, taraftarlarımızın formalarını giydiklerinde hissedecekleri gurur, birlikte elde edeceğimiz başarılar ve futbolun vazgeçilmez hikayeleri. Beşiktaş taraftarına yeni başarı hikayeleri yaşatmak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

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