Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını şekillendiren Beşiktaş'ta sağ kanat için iki flaş isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Leicester City'nin genç yıldızı Abdul Fatawu ile Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Riccardo Orsolini için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu oturtan Beşiktaş'ta, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adam, imza töreninin hemen ardından Futbol Direktörü Önder Özen ile bir araya gelerek transfer rotasını netleştirdi.

Edinilen bilgilere göre; Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti ilk etapta kaleci, sol stoper, sol bek, merkez orta saha, sol kanat ve santrfor mevkilerine takviye yapılması yönünde ortak karar aldı. Bu geniş çaplı operasyonun yanı sıra, sağ kanat için gündeme gelen iki sürpriz isim dikkat çekiyor.

Vincenzo Italiano, Önder Özen ve Serdal Adalı

TFF KONTENJANI İÇİN HEDEF FATAWU

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplere tanıdığı +4 genç yabancı oyuncu kontenjanına uygun bir sağ kanat arayışında rotasını İngiltere'ye çevirdi. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların, Leicester City forması giyen 22 yaşındaki Ganalı yıldız Abdul Fatawu ile yakından ilgilendiği bildirildi.

Abdul Fatawu

Geride bıraktığımız sezonda İngiliz ekibiyle 44 resmi maça çıkan genç kanat oyuncusu, 9 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fatawu'nun Leicester City ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Gana Milli Takımı formasıyla bugüne dek 28 maça çıkıp 3 gol kaydeden Fatawu, aynı zamanda ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna da dahil edilmiş durumda.

Abdul Fatawu

ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİ ORSOLINI'YI İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre sağ kanat bölgesi için masadaki bir diğer güçlü aday ise Vincenzo Italiano'nun İtalya'dan yakından tanıdığı Riccardo Orsolini. Beşiktaş yönetiminin, Italiano'nun Bologna'da birlikte çalıştığı 29 yaşındaki İtalyan oyuncu için resmen girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Riccardo Orsolini

Serie A ekibi Bologna ile yalnızca 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli futbolcunun transferini vakit kaybetmeden sonuçlandırmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör avantajını sahaya sürecek. Vincenzo Italiano'nun önümüzdeki günlerde eski öğrencisi Orsolini ile bizzat bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncuyu Türkiye'ye gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde olan Orsolini, geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 14 kez ağları sarsarken, takımına 1 de asist katkısı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası