Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftalarına girilirken zirve yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. 30 haftalık periyodun geride kalmasının ardından puan tablosu şekillenmeye başlarken, şampiyonluk ihtimalleri de gündemde. Süper Lig'de 67 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertli kulüp için ''Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?'' sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte, Euro Club Index'in Süper Lig şampiyonluk ihtimalleri...

Süper Lig'de son haftalara girilirken 71 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip ise 67 puanla ikinci sırada bulunarak şampiyonluk takibini sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

Futbol veri analiz platformu Euro Club Index’in yayımladığı tahminlere göre Süper Lig’de şampiyonluk ihtimalleri büyük ölçüde netleşmiş durumda.

Açıklanan son verilere göre Galatasaray’ın sezonu zirvede tamamlama ihtimali yüzde 92,6 olarak hesaplanırken, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı yüzde 7,1 seviyesinde kaldı. Trabzonspor’un şampiyonluk ihtimali yüzde 0.3'lük bir oranda.

BU SENE HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLUR?

Puan avantajını elinde bulunduran Galatasaray kalan haftalarda üstünlüğünü koruduğu takdirde ipi göğüslemeye en yakın takım konumunda. İkinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncülükteki Trabzonspor ise yarışta kalabilmek için kalan haftalarda en yüksek performansı sergileme hedefinde.

Trendyol Süper Lig Puan Durumu 30. Hafta:

Galatasaray: 71

Fenerbahçe: 67

Trabzonspor: 65

Beşiktaş: 55

Başakşehir: 48

Göztepe: 48

Samsunspor: 42

Rizespor: 37

Konyaspor: 37

Kocaelispor: 36

Gaziantep FK: 34

Alanyaspor: 33

Kasımpaşa: 31

Antalyaspor: 28

Gençlerbirliği: 25

Eyüpspor: 25

Kayserispor: 23

Karagümrük: 20

HANGİ TAKIMLAR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ?

Trendyol 1. Lig’de 36. hafta itibarıyla Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor oldu. 79 puana ulaşan ekip, bitime iki hafta kala ilk iki sırayı garantileyerek doğrudan yükselmeyi başardı.

İkinci takım ise henüz belli olmadı. Şu an Erokspor 73 puanla ikinci sırada yer alırken, Amedspor 72 puanla hemen arkasında bulunuyor. Bu iki takım arasındaki mücadele son haftalarda netleşecek.

Amedspor ise henüz Süper Lig’e çıkmayı garantileyemedi. İlk ikiye giremezse play-off üzerinden yükselme şansını devam ettirecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası