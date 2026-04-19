Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor'u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum."





