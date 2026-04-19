Erzurumspor FK, 1. Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig biletini alan ilk ekip oldu.

Son 2 haftaya 3. sıradaki Amedspor'un 7 puan önünde giren Erzurumspor FK, Sipay Bodrum FK karşısında istediğini alarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

5 YIL ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE

Son iki hafta öncesi 1 puan alması halinde Süper Lig'i garantileyecek Erzurumspor, Bodrum deplasmanında istediğini aldı. Ligin lideri Erzurumspor, Bodrum FK deplasmanında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Ligde şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor, 5 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi. Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.

BAKAN BAK'TAN ERZURUMSPOR'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK’yı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK'ya önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası