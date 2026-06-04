Filenin Sultanları'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosunda yer alan Cansu Özbay ve Elif Şahin'in Brezilya etabındaki maçlarda forma giymemesi dikkat çekti. Hollanda karşılaşması öncesinde milli takımın tecrübeli pasörlerinin neden kadroda olmadığı voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ilk haftasında Brezilya'da mücadele ederken geniş kadroda bulunan bazı isimler nihai listede yer almadı. Cansu Özbay ve Elif Şahin'in ilk etap kadrosunda bulunmaması sonrası gözler teknik heyetin kadro planlamasına çevrilirken, iki oyuncunun ilerleyen haftalarda forma giyip giymeyeceği de merak konusu oldu.

CANSU ÖZBAY NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli pasörü Cansu Özbay, VNL için açıklanan 30 kişilik geniş kadroda yer almasına rağmen Brezilya etabındaki nihai kadroya alınmadı. Teknik heyet ilk hafta maçlarında Dilay Özdemir ve Buse Ünal Pehlivan'a görev verdi. Cansu Özbay'ın sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun VNL'nin ilerleyen etaplarında, özellikle Ankara ayağında kadroya dahil olması bekleniyor.

Cansu Özbay, Elif Şahin neden yok, oynamıyor? VNL 1. hafta kadrosunda yer almadılar

ELİF ŞAHİN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Elif Şahin de Cansu Özbay gibi geniş kadroda bulunmasına rağmen Brezilya'da oynanan ilk hafta maçlarının kadrosunda yer almadı. Teknik ekip, ilk etapta daha farklı bir oyuncu rotasyonu tercih etti.

Voleybol Milletler Ligi üç farklı etap ve uzun bir fikstürden oluşuyor. Brezilya'daki ilk haftanın ardından milli takım Ankara'da Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak. Teknik heyetin bu etapta daha tecrübeli oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Cansu Özbay, Elif Şahin neden yok, oynamıyor? VNL 1. hafta kadrosunda yer almadılar

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ AÇIKLAMA YAPTI

Üstündağ, organizasyonun Ankara'da oynanacak ikinci etabında önemli isimlerin izlenebileceği bilgisini verdi.

Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin'in çalışmalarına başladığını aktaran Üstündağ, "Son kararı teknik ekibimiz verecek ancak şu anda Ankara'daki etapta kadroda yer almaları yönünde bir planlama bulunuyor. Taraftarlarımızın bu organizasyonda yıldız oyuncularımızı sahada göreceğini söyleyebilirim." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası