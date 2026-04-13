Süper Lig’de şampiyonluk yarışı son haftalara girilirken zirvede puan farkı daraldı. Galatasaray'ın Kocaelispor ile berabere kalması ligdeki puan durumunu değiştirdi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri gündeme gelirken Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un kalan maçları yarışın seyrini belirleyecek.

Trendyol Süper Lig’de 29. haftanın ardından zirve hattında dengeler değişti. Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe’nin kazanmasıyla birlikte liderlik yarışı daha da sıkı hale geldi.

ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Süper Lig’de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı üç takım arasında devam ediyor. 29. hafta sonunda Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 66 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 64 puanla zirve takibini sürdürüyor.

Son haftalarda alınan sonuçlar, puan farkının azalmasına neden oldu. Galatasaray’ın son 3 maçta ikinci kez puan kaybetmesi, yarışın yeniden şekillenmesine yol açtı. Fenerbahçe’nin aldığı galibiyetle farkın 2 puana inmesi, kalan haftaların önemini artırdı.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Başakşehir

Konyaspor (D)

Trabzonspor

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

