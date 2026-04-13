Savunmanın göbeğinde Oosterwolde cezalı, Skriniar ağrılı. İş Çağlar ile Yiğit Efe’ye kaldı. İstim üstündeki F.Bahçe’de sakatlar, cezalılar ve ceza sınırındakiler endişeye sebep oluyor. Derbi öncesindeki Rize maçında Tedesco rotasyona mecbur.

MEHMET EMİN ULUÇ - Son üç haftada yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışını kovalayan Fenerbahçe’nin önündeki ilk hedef Kadıköy’deki Rize maçı. Sarı lacivertliler sonrasında ise kupada Konya deplasmanına gidecek. Ancak kafalar şimdiden şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip Galatasaray derbisine odaklanmış durumda. Domenico Tedesco oyuncularına “Adım adım ilerleyeceğiz” talimatı verse de, sakat ve cezalılar, bir de ceza sınırındakiler sebebiyle ince dokuyup sık örmek durumunda. Oossterwolde’nin cezalı olduğu Rize karşılaşmasında, ağrıları devam eden Skriniar’ın durumu netlik kazanmadı.

KAPTAN İYİYE GİDİYOR

Savunmanın sigortası olan Skriniar’ın Kayseri maçı sonrası ağrılarının artmaması olumlu bir gelişme olsa da, kaptana kasılmalarının tamamen geçmesi için aktif dinlenme uygulanıyor. Derbiye Skriniar’dan mahrum çıkmak istemeyen Tedesco’nun Rize maçında kaptanını dinlendirme planları Oosterwolde’nin cezalı duruma düşmesi sebebiyle zora girse de henüz kesin karar verilmiş değil. Şampiyonluk yolunda en ufak bir kayba tahammülü olmayan sarı lacivertlilerde, Oosterwolde’nin yerini Çağlar dolduracak. Skriniar da kendini iyi hissetmezse tandemdeki diğer isim Yiğit Efe olacak.

Kayserispor - Fenerbahçe

ARCHİE BROWN KENDİNE GELDİ

Sezona iyi başlayan ancak yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçerek Fenerbahçe’deki geleceği tartışma konusu olan Archie Brown toparlandı. Hem savunmada hem hücumda etkili işler yapmaya başlayan İngiliz, formayı yeniden tapuladı. Toplam 4 gol, 7 asistle son dönemin en skorer oyuncularından olan Brown hem performansıyla hem de 9 milyon avroluk piyasa değeriyle Fenerbahçe için önemli bir değer teşkil ediyor. Avrupa’dan önemli talipleri olan Brown’nun serbest kalma bedeli 23 milyon avro.

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Kayseri’den üç puanla dönen Fenerbahçe, Rize mesaisine başladı. Kayseri maçına ilk on birde çıkanların yenileme yaptığı idmanda diğer oyuncular taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Alvarez, Skriniar, İsmail ve Asensio’nun tedavilerine devam edildi. Bugün izin yapacak sarı lacivertlilerde hedef, Galatasaray derbisine eksiksiz çıkmak.

KANATLAR TAT VERMİYOR

Ligin en skorer takımlarından olan Fenerbahçe’de kanat oyuncularının performansı tartışma konusu. Devre arasında takıma katılan Musaba, 15 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağlarken, Oğuz Aydın sadece 3 asiste kaldı. Kerem 12 gol, 8 asiste, Nene 11 gol, 6 asiste rağmen eleştiriden kaçamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası