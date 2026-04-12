Netanyahu imzaladı, İsrail ayağa kalktı: Mossad'ın yeni başkanına sert itiraz!
İsrail’de Mossad’ın başına Netanyahu’nun askeri sekreteri Roman Goffman getirildi. 2 Haziran’da görevi devralacak Goffman’ın atanması, istihbarat geçmişi olmadığı gerekçesiyle teşkilat içinde büyük tepki çekti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman’ı Mossad’ın yeni Direktörü olarak atadı.
Açıklamada, eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Asher Grunis başkanlığındaki komitenin onayının ardından Başbakan Netanyahu'nun Goffman'ın atanmasına ilişkin mektubu imzaladığı kaydedildi.
5 YIL MOSSAD'IN BAŞINDA OLACAK
David Barnea'dan 2 Haziran'da görevi devralacak Goffman'ın 5 yıl Mossad'ın başında kalacağı belirtildi.
İTİRAZ SESLERİ YÜKSELMİŞTİ
Netanyahu'nun, askeri sekreteri Roman Goffman'ı, Mossad'ın yeni direktörü olarak atama kararı almasının emniyet teşkilatı içinde itirazların yükselmesine sebep olduğu basına yansımıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN, eski üst düzey Mossad yetkililerinin, Goffman'ın atanmasını, istihbarat geçmişi veya Mossad'ın temel faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığı için eleştirdiğini aktarmıştı.