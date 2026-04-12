ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 40 günlük saldırılarının Tel Aviv’e faturası 11,5 milyar dolar oldu. 35 milyar şekellik dev maliyet, askeri harcamalar, sivil tazminatlar ve GSYH kaybıyla birleşince ülkede kriz patlak verdi.

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta patlak veren ve 8 Nisan’da geçici ateşkesle sonuçlanan 40 günlük savaşın ağır bilançosu rakamlara döküldü.

The Times of Israel’in Maliye Bakanlığı raporlarına dayandırdığı verilere göre, İsrail ekonomisi bu süreçte 35 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 11,5 milyar dolar) tutarında devasa bir maliyetle karşı karşıya kaldı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Pezeşkiyan: ABD ile anlaşma uzak değil

ÇOĞU ASKERİ HARCAMA

İran'a saldırıların mali yükünün yaklaşık 22 milyar İsrail şekeli (7,25 milyar dolar) tutarındaki kısmını, İsrail ordusu, Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumlarının yaptığı savunma ve askeri harcamaların oluşturduğu kaydedildi.

Geçici ateşkes sonrası İsrail sığınakları

Söz konusu tutarın 2026 yılı bütçesi kapsamında önceden Savunma Bakanlığı bütçesine eklendiği de belirtildi.

İRAN'IN SALDIRILARININ BEDELİ: 12 MİLYAR ŞEKEL

İran misillemelerinin yol açtığı hasar, kapalı kalan işletmelerin zararı ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödemeler için tazminat paketi oluşturulduğu aktarılan haberde, söz konusu tazminat paketinin toplamda 12 milyar İsrail şekeline (4 milyar dolar) mal olmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, Sosyal İşler Bakanlığı ve hastanelere yapılan ödemeleri de kapsayan sivil harcamalar için 1 milyar İsrail şekeli (329 milyon dolar) kullanıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde muhalefet lideri Yair Lapid’in "devlet tarihinin en büyük hırsızlığı" olarak nitelendirdiği bütçe tasarısı, Tel Aviv sokaklarını protesto alanına çevirmişti.

8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkes silahları susturmuş olsa da, bu fatura Netanyahu hükümetinin toplumsal meşruiyetini sarsmaya devam ediyor.

