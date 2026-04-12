Pezeşkiyan: ABD ile anlaşma uzak değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakereyle ilgili "Adil bir anlaşmaya hazırız. ABD uluslararası hukuka geri dönerse anlaşma uzak değil" dedi.
İslamabad’daki 21 saatlik maraton görüşmelerin ardından diplomasi trafiği iyice karıştı. Masada uzlaşma aranırken, sahadan gelen karşılıklı hamleler tansiyonu zirveye taşıdı.
İşte müzakere masasından askeri ablukaya kadar bölgede yaşanan son durum:
PEZEŞKİYAN: ANLAŞMA UZAK DEĞİL
İran tarafı masadan tamamen kalkmış değil. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sürece dair yaptığı son açıklamada ABD’ye açık bir kapı bıraktı.
Pezeşkiyan, "Adil bir anlaşmaya hazırız. Eğer ABD uluslararası hukuka geri dönerse, bir sonuca varmak çok da uzak değil" diyerek topu yeniden Washington’a attı.
"HÜRMÜZ’Ü ABLUKAYA ALIYORUZ"
Ancak ABD cephesinde hava çok daha sert. Trump, İran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi. Trump, ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını açıkladı.
Trump ayrıca, İran'ın "itibarına kalıcı zarar geldiğini" ve nükleer hırsları yüzünden birçok liderini kaybettiğini hatırlatarak, "İran'da kalanı da bitiririz" uyarısında bulundu.
DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN GÖZDAĞI
Washington’dan gelen abluka tehdidine Tahran’ın cevabı gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan İHA görüntülerini paylaşarak gövde gösterisi yaptı.
Yapılan açıklamada, boğazdaki tüm trafiğin İran’ın kontrolünde olduğu vurgulanırken, "Yanlış bir hamle yapan düşman, kendini ölümcül bir girdabın içinde bulur" denildi.