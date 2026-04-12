ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer konuda anlaşma sağlanamadığını duyurarak Hürmüz Boğazı için abluka emri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik temasların nükleer hırslar nedeniyle tıkandığını açıklayarak, askeri seçenekleri devreye soktu.

Pakistan'da gerçekleşen ve yaklaşık 20 saat süren kritik görüşmelerin ardından Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden tüm dünyayı etkileyecek bir abluka sürecini başlattığını duyurdu.

Hürmüz kilitleniyor! Trump'tan abluka kararı: "İran verdiği sözü tutmadı"

ABD Başkanı sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"İşte böyle, görüşme iyi geçti, çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek konu, nükleer mesele, çözülemedi. Derhal yürürlüğe girmek üzere, dünyanın en iyisi olan Birleşik Devletler Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye ya da oradan ayrılmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacaktır.

Aslında hedefimiz boğazdan giriş çıkışların tamamen serbest olduğu bir düzen kurmaktı. Ancak İran, 'orada mayın olabilir' gibi basit bir bahane uydurarak bu özgürlüğü engelledi. Oysa o mayınların varlığını kendilerinden başka kimse bilmiyor. Bu düpedüz küresel haraçtır ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ülkelerin liderlerine asla haraç dayatılmayacaktır.

Hürmüz Boğazı'nda abluka... Trumo'ın 'İran' ultimatomu

"İRAN, HÜRMÜZ KONUSUNDA SÖZÜNÜ TUTMADI"

Donanmamıza ayrıca, İran'a ücret ödemiş olan tüm gemileri uluslararası sularda arayıp durdurma talimatı verdim. Yasadışı geçiş ücreti ödemeyen hiç kimsenin açık denizlerde güvenli geçişi olmayacaktır. Ayrıca İranlıların boğazlara döşediği mayınları da yok etmeye başlayacağız. Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İranlı cehennemi boylar!

İran, bu durumun nasıl sona erdirileceğini herkesten iyi biliyor. Zaten bu durum ülkelerini mahvetti. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları ve radarları işe yaramaz halde, Humeyni ve rejimdeki çoğu isim öldü, bunların hepsi nükleer hırsları yüzünden oldu.

Silahımız yüklü ve ateşlemeye hazır, ordumuz uygun bir zamanda İran'dan geriye kalan ne varsa tamamını ortadan kaldıracak."

Hürmüz kilitleniyor! Trump'tan abluka kararı: "İran verdiği sözü tutmadı"

NATO ÜLKELERİNİ TEHDİT ETTİ

Trump, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Abluka kısa süre içinde başlayacak. Başka ülkeler de bu ablukaya dahil olacak. İran'ın bu yasadışı haraçtan kâr etmesine izin verilmeyecek. Onlar para istiyor ve daha da önemlisi, nükleer istiyorlar. Ayrıca, uygun bir zamanda tamamen 'kilitli ve dolu' olacağız ve ordumuz İran'dan geriye kalan küçücük kısmı da tamamlayacak!

İran, Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdi ve bunu bile bile yerine getirmedi. Bu, dünyanın dört bir yanındaki birçok insan ve ülke için kaygıya, yerinden edilmeye ve acıya yol açtı. Donanmalarının büyük kısmı ve 'mayın dökücülerinin' çoğu tamamen havaya uçurulmuş olmasına rağmen, suya mayın yerleştirdiler. Yapmış olabilirler, ancak hiçbir gemi sahibi böyle bir riski neden alsın?

Trump, "Ordumuz İran'ın kalan küçük kısmını da bitirecek."dedi

Bu, İran'ın ve liderlerinden geriye kalanların itibarı açısından büyük bir utanç ve kalıcı bir zarar, ama artık bunları aştık. Verdikleri söz doğrultusunda, uluslararası su yolunu açma sürecini derhal ve hızla başlatmalılar! Kitaptaki her yasa onlar tarafından ihlal ediliyor. Önemli olan yalnızca tek bir şey var, o da İran'ın nükleer hırslarından vazgeçmeye yanaşmamasıdır! İran asla nükleer silaha sahip olmayacak!

Müzakereler bence yine söylüyorum iyi geçti ve birçok başlıkta mutabık kalındı ama en önemli konu olan 'nükleer' hakkında anlaşma sağlanamadı. An itibariyle ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma işlemine başlayacaktır.

NEDEN ABLUKA KARARI ALDIĞINI AÇIKLADI

Ayrıca Trump, görüşmelerde pek çok konuda ilerleme kaydedilmesine rağmen, en kritik başlık olan nükleer program konusunda İran’ın taviz vermediğini yineledi:

"Pek çok açıdan, üzerinde anlaşmaya varılan noktalar askeri operasyonları sürdürmekten daha iyi, yani sonuç olarak öyle, ancak bu noktaların hiçbiri, böylesine değişken, sorunlu, öngörülemez insanların elinde nükleer gücün bulunmasını engellemek kadar önemli değil.

Benim üç temsilcim, bütün bu zaman boyunca, şaşırtıcı olmayacak şekilde, İran'ın temsilcileri Muhammed Bakır Kalibaf, Abbas Arakçı ve vekili Ali Bagheri'ye karşı çok dostça ve saygılı davrandılar, ancak bunun bir önemi yok çünkü en önemli tek konuda çok boyun eğmezlerdi ve benim de her zaman, en başından beri ve hatta yıllar önce söylediğim gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak!"

