İran’ın 'verimli bir rejim değişikliği' sürecinden geçtiğini iddia eden Trump, Washington’ın yeni yönetimle yakın çalışacağını ve nükleer zenginleştirmenin tamamen sona ereceğini duyurdu

İran ve ABD arasında haftalardır süren savaşın ardından dün gece iki haftalık geçici ateşkes ilan edildi.

Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran ile varılan anlaşmanın kritik detaylarını duyurdu.

"NÜKLEER FAALİYETLER DURACAK"

Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, çok verimli olacağını belirlediğimiz bir rejim değişiminden geçen İran ile yakın çalışacaktır. Uranyum zenginleştirmesi olmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ile birlikte çalışarak derinlere gömülmüş tüm nükleer tozu çıkarıp ortadan kaldıracaktır. Bu alan şu anda ve uzun süredir Uzay Kuvvetleri'nin son derece hassas uydu gözetimi altındadır. Saldırı tarihinden bu yana hiçbir şeye dokunulmamıştır. İran ile gümrük tarifeleri ve yaptırımların hafifletilmesini konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. 15 maddeden birçoğu zaten kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

