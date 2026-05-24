Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi Muğla’ya akın etti. Bodrum, Marmaris ve Fethiye en kalabalık günlerini yaşıyor. Sadece tek bir ilçeye 48 saatte giren araç sayısı ise dudak uçuklattı.

Yaz geldi, bayram tatili başladı ve büyük şehirlere veda edenler soluğu anında Güney’de aldı. Türkiye'nin gözbebeği turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye, tarihi günlerinden birini yaşıyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bayram yoluna çıkacaklar dikkat! EGM radar sayısını artırdı

48 SAATTE 44 BİN ARAÇ İLÇEYE GİRDİ

Bayramı Bodrum'da geçirmek isteyenler, Rıza Anter Bulvarı başta olmak üzere, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de bayram izdihamı: Son 48 saatte giriş yapan araç sayısı dudak uçuklattı

İlçeye son 48 saatte 44 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de bayram izdihamı: Son 48 saatte giriş yapan araç sayısı dudak uçuklattı

Öte yandan Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de araç girişinin normalden fazla olduğu gözlendi.

İlçe giriş ve çıkışlarında emniyet ve jandarma ekipleri de tedbir aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası