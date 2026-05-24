Kurban Bayramı öncesi yollara çıkan milyonlarca sürücü için Emniyet Genel Müdürlüğü denetimleri sıkılaştırdı. Özellikle aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçmek isteyen ekipler, otoyollarda radar ve hız koridoru uygulamalarını artırırken binlerce liralık cezalar sürücüleri bekliyor. Yeni düzenlemeyle hız sınırını ciddi oranda aşanlara 30 bin liraya kadar ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men yaptırımları uygulanabilecek.

Kazaların büyük bölümünün aşırı hızdan kaynaklandığını göz önünde bulunduran trafik ekipleri radar sayılarını bayram öncesi artırdı. Yoğunluğa göre ve saatlik değişecek olmakla birlikte EGM İstanbul’dan Ankara’ya gidecek sürücülerin hız kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla tam 51 noktada sürücüler takip altında olacak, 16 noktada radarlı hız kontrolü yapılacak.

İstanbul - İzmir arasında ise 40 ayrı noktada ekipler denetimde olacak, 12 noktada ise radarlı hız kontrolü yapılacak. Bursa’dan Ankara’ya kadar tam 14 ayrı noktada radarla hız kontrolü yapılacak. Aynı güzergahta 12 hız koridoru ve 9 ayrı kontrol noktasında sürücüler takip edilecek. Bursa’dan İstanbul’a gidecek olanlar da 31 ayrı noktada denetimden geçirilecek, 3 hız koridoru ve 3 radar kontrolüne tabi tutulacak. Bursa’dan İzmir’e gidecek sürücüler de 5 hız koridoru ve 4 radar kontrolüne tabi tutulacak.

CEZALAR CEP YAKIYOR

Geçtiğimiz mart ayında Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte saldırgan ve kurallara uymayan sürücülere rekor cezalar getirildi. Makas atan, yolu kasıtlı olarak kapatan, plakasını gizleyen, kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı hız yapan veya alkollü araç süren sürücülere yalnızca yüksek para cezaları değil; ehliyete el koyma, ehliyet iptali ve araçların trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar da uygulanacak.

Aşırı hız yapan sürücüler için cezalar 30 bin TL’ye kadar yükseltildi. Hız ihlalinin derecesine göre ehliyete 30, 60 ve 90 gün el koyma uygulanacak. Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası veriliyor.

