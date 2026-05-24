2026 yılında en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. 10 modelin yer aldığı listede zirveye Apple yerleşirken, markanın 3 modeli ise ilk üçte yer aldı. İşte 2026 yılının en çok satan telefon modelleri…

Pazar araştırması firması Counterpoint Research, 2026 yılında küresel olarak en çok satılan akıllı telefon modellerini açıkladı.

3 modeliyle zirvede iPhone var! 2026'da en çok hangi akıllı telefonlar satıldı?

APPLE ZİRVEDE

Araştırma sonucundan elden edilen verilere göre akıllı telefon satışlarındaki küresel liderliği Apple sürdürdü. Apple, iPhone 17 modelinin üç versiyonuyla küresel akıllı telefon pazarında zirvede yer aldı.

SATIŞLARDA YÜZDE 9’LUK ARTIŞ

CEO Tim Cook, 30 Nisan'daki mali rapor açıklamasında iPhone 17'nin Apple'ın bugüne kadarki en popüler telefonu olduğunu vurgulamıştı. Apple, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 9 artırdı.

İPHONE 17 BİR NUMARA

Apple modelleri arasında satışlarda liderliği ana model iPhone 17 alırken, ikinci sırada iPhone 17 Pro Max, üçüncü sırada ise iPhone 17 Pro yer aldı.

İŞTE EN ÇOK SATAN MODELLER

İşte 2026 yılında en çok satılan akıllı telefon modelleri…

Sıra Model 1 iPhone 17 2 iPhone 17 Pro Max 3 iPhone 17 Pro 4 Samsung Galaxy A07 4G 5 iPhone 16 6 Samsung Galaxy A17 5G 7 Samsung Galaxy A17 4G 8 Samsung Galaxy A36 9 Samsung Galaxy A56 10 Xiaomi Redmi A5

