İstanbul Çatalca’da akılalmaz bir olay yaşandı. Millet Bahçesi’nde buluşan boşanma aşamasındaki çiftin tartışması kanlı bitti. Adil Beysi, tartıştığı eşi Damla Beysi’yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine ormanlık alana kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İstanbul Çatalca, öğle saatlerinde kan donduran bir kadına şiddet olayına sahne oldu. Kaleiçi Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi’nde meydana gelen olayda, boşanma sürecinde oldukları öğrenilen Adil Beysi ile eşi Damla Beysi konuşmak üzere parkta bir araya geldi. Ancak ikili arasında başlayan görüşme, kısa sürede şiddetli bir tartışmaya dönüştü.

Çatalca'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, SALDIRGAN ORMANA KAÇTI

Adil Beysi, yanında getirdiği bıçakla eşi Damla Beysi’yi boğazından ağır şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşlar, kadının çığlıkları üzerine hemen duruma müdahale ederek öfkeli kocayı engellemeye çalıştı. Çevredekilerin sert tepkisiyle karşılaşan saldırgan koca, olay yerinden hızla uzaklaşarak yakınlardaki ormanlık alana doğru kaçtı ve izini kaybettirdi.

Çatalca'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

İLK MÜDAHALE ZABITADAN GELDİ

Kanlar içinde kalan talihsiz kadının yardımına ilk olarak park yakınında görevli bir zabıta memuru koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Damla Beysi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, kaçan şüpheli Adil Beysi’yi yakalamak için bölgede harekete geçti.

Öte yandan, gözü dönmüş kocanın saldırı sonrasında vatandaşlardan kaçtığı o panik anları, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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