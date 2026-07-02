Samsun'da cezaevinden tahliye edildikten yalnızca 104 gün sonra sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık, ilk duruşmada önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 14 yıl hapse düşürdü.

Cezaevinden tahliye edildikten sadece 104 gün sonra işlediği cinayet nedeniyle hakim karşısına çıkan sanık hakkında mahkeme kararını verdi.

ESKİ EŞ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, 14 Ocak 2026 akşamı Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun Can (40), 4 yıl önce boşandığı eşi Canan G.'yi rahatsız ettiği iddia edilen Mesut İnan (50) ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet bulunan ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dursun Can, yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan İnan, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN 104 GÜN SONRA CİNAYET İŞLEDİ

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Dursun Can'ın, 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği ve tahliyeden 104 gün sonra cinayeti işlediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Ocak 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM NEDEN BIÇAK KULLANAYIM?"

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Dursun Can, "Kızımı görmek için eşimin evine gidiyordum. Karşıma çıktı. Silah çekmek istedi, ben de bıçak kullandım. Yaklaşık 20 yıl hapis yattım. Hayatım boyunca silah kullanmadım. Öldürmek istesem neden bıçak kullanayım? Doğruları konuşsunlar" dedi.

ESKİ EŞ: TELEFONUMDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE OLAYLAR BÜYÜDÜ

Tanık olarak dinlenen sanığın eski eşi Canan G. ise olayın geçmişinin kendisine yönelik ısrarlı takibe dayandığını belirterek, "Mesut İnan benimle birlikte olmak istiyordu. Hakkında uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdım. Dursun, telefonumdaki mesajları görünce olaylar büyüdü. O dönem Dursun ile fiilen karı-koca gibi yaşamaya devam ediyorduk" ifadelerini kullandı.

Cezaevinden çıktı, 104 gün sonra cinayet işledi! Mahkemeden dikkat çeken karar

DİKKAT ÇEKEN 10 BİN LİRA İDDİASI

Ölen Mesut İnan'ın eşi ve çocukları ise Canan G.'nin olay öncesinde evlerine gelerek 10 bin lira istediğini öne sürdü. Taraflar arasında gönül ilişkisi bulunduğunu savunan müştekiler, olayın anlatıldığı gibi olmadığını iddia etti.

MÜEBBET ALDI, CEZASI 14 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ardından haksız tahrik hükümlerini uygulayarak cezayı 14 yıl hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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