2026’da katlanabilir iPhone geliyor! Yapay zeka görselleştirdi

Apple, iPhone’un son modellerini satışa sunduğunun üzerinden henüz bir hafta geçmeden, teknoloji tutkunlarının gözleri şimdiden gelecek yılın cihazlarına çevrildi.

Bloomberg’in deneyimli Apple analisti Mark Gurman, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unu 2026’da piyasaya süreceğini iddia etti. Gurman, Power On bülteninde “Katlanabilir iPhone, Apple’ın 2026 ürün gamının yıldızı olacak” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı

Peki, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu nasıl görünecek? Rakipler, kapaklı Motorola Razr’dan kitap şeklindeki Google Pixel 9 Pro Fold’a kadar farklı tasarımlarla katlanabilir cihazlar piyasaya sürdü. Ancak Gurman’a göre Apple, yan yana iki iPhone Air’a benzeyen bir tasarımı tercih edecek.

Apple, bu ayın başında Kaliforniya’daki merkezinde düzenlediği etkinlikte iPhone 17 ailesinin dört modelini tanıtmıştı. Standart iPhone 17’nin yanı sıra, daha büyük ekran ve işlem gücüne sahip iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri de bulunuyor. Ayrıca, Apple’ın ‘Air’ MacBook’larıyla uyumlu, ultra ince ve hafif bir seçenek olan iPhone Air da dikkat çekti.

Gurman’a göre Apple’ın en devrim niteliğindeki iPhone’u ise 2026’da çıkacak. “Katlanabilir iPhone üzerinde çalışmalar Cupertino’da ve şirketin yurt dışındaki tedarikçi ve montaj ortaklarıyla devam ediyor” diyen Gurman, Hindistan’da üretim söylentilerine rağmen Foxconn’un Çin’de üretim yapmaya devam ettiğini belirtti.

Sızıntıya göre katlanabilir iPhone, “yan yana iki titanyum iPhone Air gibi” görünecek ve oldukça ince bir tasarıma sahip olacak. Gurman, fiyat konusunda da uyarıyor:

“Geçmişteki iPhone’larla kıyaslandığında inanılmaz derecede pahalı olacak. En az 2.000 dolar civarında fiyatlanmasını bekliyorum.”

Apple, katlanabilir cihazı için resmi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz hafta Apple Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus,yaptığı açıklamada, gelecekteki ürünlerle ilgili konuşmayı kibarca reddetti:

“Muhtemelen gelecekte hiçbir şey hakkında konuşmadığımızı biliyorsunuzdur. Yarın insanlara ne göndereceğimizi anlatmak için çok heyecanlıyız.”

Apple’ın katlanabilir iPhone’u piyasaya sürme zamanının, geleneksel sonbahar iPhone lansman döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.