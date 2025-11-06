Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerli çıkarma gemisi Ç-159 sahile tank çıkardı: Test başarıyla geçti

- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'daki Anadolu Tersanesi'nde Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova'da test edildi. Test kapsamında gemiden inen bir tank, kıyıya çıktı.

İstanbul Tuzla'da bulunan Anadolu Tersanesi'nde üretilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde test edildi.

TEST AMAÇLI KIYIYA ÇIKARMA YAPTI

Sahil Caddesi kıyısına yanaşarak ön rampası indirilen gemiden bir tank çıktı daha sonra ise geri manevra ile gemiye yeniden bindirildi. Ç-159 daha sonra ise yeniden tersaneye götürüldü.

Öte yandan faaliyet süresince Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini aldı.

YENİ TİP ÇIKARMA GEMİSİ Ç-159'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Proje kapsamında inşa edilen ilk gemi olan Ç-159, Anadolu Tersanesi tarafından inşa edildi ve 22 Şubat 2025’te İstanbul Tuzla’daki törende denize indirildi.

  • Uzunluğu yaklaşık 79,9 metre, genişliği 11,7 metre, arka draftı 2,5 metre, ön draftı ise yaklaşık 1 metre olarak tasarlandı.
  • Taşıma kapasitesi açısından; gemi 420 ton yük taşıyabiliyor, ya da 3 adet ALTAY Tankı ya da yaklaşık 260 deniz piyadesi veya muharip birlik unsurlarını taşıyabilecek kapasiteye sahip.
  • Hız açısından sınıfında öne çıkan bir gemi; maksimum hızı 20 knot civarında olarak belirtiliyor. 
  • Görev kabiliyeti bakımından çok yönlü: Amfibi çıkarma harekâtlarında “plaja kapak atma” gibi işleri gerçekleştirebilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca barış döneminde doğal afetlerde yardım, insani tahliye gibi savaş dışı görevler için de kullanılabilecek.
  • Yerli ve milli imkânlarla inşa edildi, gemideki yerlilik oranı yaklaşık yüzde 80 olarak hedeflendi.

