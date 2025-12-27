İstanbul’da hayata geçirilen Yaşam Kartalı Projesi ile drone destekli otomatik defibrilatörler, ani kalp durmalarında dakikalar içinde olay yerine ulaşarak gençlerin doğru müdahale yapmasını sağlıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul’da hayata geçirilen Yaşam Kartalı Projesi ile kalp durmalarında erken şoklama yapılması ve gençlerin acil durumlarda doğru müdahale tekniklerini öğrenmesi hedefleniyor.

İstanbul Atlas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) iş birliği ile hayata geçirilen projede ani kalp durmalarında drone vasıtasıyla otomatik eksternal defi rilatör (OED) cihazının olay yerine en hızlı şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.

Metropol şehirlerde vakalara ulaşım süresi 7–10 dakika arasında değişse de kalp durmasını takip eden ilk 5 dakikada beyinde kalıcı hasarlar başladığını söyleyen Atlas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Kadir Şeker “Bu sebeple drone vasıtasıyla olay yerine dakikalar içinde ulaşan cihaz, ilk yardım bilgisi olan bir vatandaş tarafından ya da cihazın kendi yönlendirmeleri doğrultusunda kullanılabiliyor” dedi.

