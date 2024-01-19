Mavi Vatan için dört dörtlük destek! MİLGEM Projesi adım adım hayata geçiyor

19 Ocak 2024 07:11 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 07:23

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Mavi Vatan korumasına 4 gemi daha, bugün Yalova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giriyor.

İlk gemi MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi çerçevesinde TGM İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen İSTANBUL Fırkateyni... Donanmanın envanterine girecek bir diğer gemi ise TCG DERYA...

DONANMANIN EN BÜYÜK İKİNCİ GEMİSİ

TCG Anadolu’dan sonra donanmanın en büyük ikinci gemisi olan DERYA’yla ise yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak. DERYA, sahil desteği olmaksızın en az 4 geminin yiyecek, su, tıbbi malzeme, yakıt ve cephane gibi ikmal malzemelerini taşıyacak.

Envantere katılacak 3’üncü gemi TCG ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ de Deniz Kuvvetlerinin ikmal ve lojistik kabiliyetlerini arttırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında inşa edildi. Mavi vatanın koruyucuları arasında yer alacak olan MARLIN İDA ise yüksek hız, dayanıklılık ve manevra kabiliyeti ihtiyaçlarını karşılayacak.