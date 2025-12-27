Türkiye Gazetesi
Nar yediğinizde bağırsağınızda neler oluyor?
Lif ve antioksidan deposu nar, bağırsak mikrobiyotasını dengeler, iltihabı azaltır ve uzun vadede kolon sağlığını destekleyerek kanser riskini düşürmeye yardımcı olabilir.
Özetle
Kaydet
Saglik 51 dk önce
Nar, lif ve antioksidan zenginliği sayesinde bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek mikrobiyotayı dengeler, iltihabı azaltır ve kolon kanseri riskini düşürmeye yardımcı olabilir.
- Nar, içerdiği prebiyotik lif ve polifenollerle bağırsaktaki faydalı bakterileri besler ve mikrobiyotayı dengeler.
- Ellagik asit gibi bileşenler sayesinde bağırsak iltihabını azaltmaya katkıda bulunur.
- Lif ve antioksidan kombinasyonu, uzun vadede kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
- Prostat, göğüs, akciğer ve lösemi gibi farklı kanser türlerini önlemede veya tedavi etmede rol oynayabileceği öne sürülmektedir.
- Bağırsak darlığı, ciddi kabızlık veya bağırsak ameliyatı öyküsü olanların nar tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekmektedir.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Düşük kalorisi ve yağ oranı, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir kış meyvesi olan nar tükettiğimizde bağırsaklarımızda neler olur? Gelin birlikte bakalım...
- Yarım bardak nar tanesi, günlük lif ihtiyacınızın yüzde 10-16'sını karşılar.
- İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsağımızdaki Prebiyotik lif ve polifenollerle faydalı bakterileri besler, mikrobiyotayı dengeler.
- Ellagik asit gibi bileşenlerle bağırsak iltihabını azaltmaya katkıda bulunur.
- Lif + antioksidan kombinasyonu ile uzun vadede kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
- Prostat, göğüs, akciğer, kolon, lösemi gibi farklı kanserleri önlemede veya tedavi etmede rol oynayabileceğini öne sürmektedir.
ÖNEMLİ NOT: Bağırsak darlığı, ciddi kabızlık veya bağırsak ameliyatı öyküsü olanlar mutlaka doktora danışarak tüketilmelidir.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR