Lif ve antioksidan deposu nar, bağırsak mikrobiyotasını dengeler, iltihabı azaltır ve uzun vadede kolon sağlığını destekleyerek kanser riskini düşürmeye yardımcı olabilir.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Düşük kalorisi ve yağ oranı, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir kış meyvesi olan nar tükettiğimizde bağırsaklarımızda neler olur? Gelin birlikte bakalım...

Yarım bardak nar tanesi, günlük lif ihtiyacınızın yüzde 10-16'sını karşılar.

İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsağımızdaki Prebiyotik lif ve polifenollerle faydalı bakterileri besler, mikrobiyotayı dengeler.

Ellagik asit gibi bileşenlerle bağırsak iltihabını azaltmaya katkıda bulunur.

Lif + antioksidan kombinasyonu ile uzun vadede kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Prostat, göğüs, akciğer, kolon, lösemi gibi farklı kanserleri önlemede veya tedavi etmede rol oynayabileceğini öne sürmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bağırsak darlığı, ciddi kabızlık veya bağırsak ameliyatı öyküsü olanlar mutlaka doktora danışarak tüketilmelidir.

