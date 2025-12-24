4 ay önce çiçek açtı! Eskişehir'de kayısıda ‘düşük verim’ alarmı
Eskişehir’de genellikle mayıs ayında çiçek açan kayısı ağaçlarının aralık ayında çiçek açması çiftçiyi endişelendirdi. Çiçeklerin kırağı ve don gerçekleştiğinde döküleceğini söyleyen çiftçiler, verimin de düşeceğini söyledi.
- Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kayısı ağaçları normalden aylar önce çiçek açtı.
- Bu erken çiçeklenme, iklim değişikliği ve süregelen kuraklık krizinin bir etkisi olarak değerlendiriliyor.
- Çiftçiler, vaktinden önce açan çiçekler nedeniyle bu yıl kayısı veriminin düşeceğinden endişe ediyor.
- Muhtemel kırağı veya don olayları, erken açan tomurcuk ve çiçeklerin dökülme riskini artırıyor.
İklim değişikli sonrasında başlayan kuraklık krizinin etkisini sürerken bir alarm da tarım arazilerinde verildi. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kayısı ağaçları vaktinden çok çok önce çiçek açtı. Çoğunlukla Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açan kayısı ağaçlarının bu mevsimde çiçek açması çiftçileri endişelendirdi.
"VERİM DÜŞEBİLİR"
Çiftçiler, vakitsiz açan çiçek nedeniyle bu yıl verimin düşeceğini öngörüyor. Öte yandan üreticiler, muhtemel kırağı veya don olayıyla birlikte tomurcuk ve çiçeklerin döküleceğini belirtti.
Dünya yaş kayısı üretiminde Türkiye birinci sırada yer alırken, kayısı coğrafik olarak dünyanın hemen hemen her yerine dağılmış durumda.
MAYISTA ÇİÇEK AÇIYOR
Daha çok Akdeniz'e yakın olan ülkelerde Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına yayılan kayısı, Türkiye’de Malatya, Elazığ, Erzincan, Kars, Iğdır, Mersin, Mut, Antakya’da üretilir. Kayısı ağacının çiçekleri genellikle nisan ayının sonuna doğru açar. İki ay boyunca çiçekleri kalır ve sonra haziran ayının ortalarında meyve vermeye başlar.
Yıllık 40 bin tondan fazla kayısı hasadı gerçekleştirilen ve 300 bin civarında kayısı ağacı bulunan Iğdır, coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla kayısı üretiminde önemli bir yer kapsıyor.