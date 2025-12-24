Eskişehir’de genellikle mayıs ayında çiçek açan kayısı ağaçlarının aralık ayında çiçek açması çiftçiyi endişelendirdi. Çiçeklerin kırağı ve don gerçekleştiğinde döküleceğini söyleyen çiftçiler, verimin de düşeceğini söyledi.

İklim değişikli sonrasında başlayan kuraklık krizinin etkisini sürerken bir alarm da tarım arazilerinde verildi. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kayısı ağaçları vaktinden çok çok önce çiçek açtı. Çoğunlukla Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açan kayısı ağaçlarının bu mevsimde çiçek açması çiftçileri endişelendirdi.

4 ay önce çiçek açtı! Eskişehirde kayısıda ‘düşük verim’ alarmı

"VERİM DÜŞEBİLİR"

Çiftçiler, vakitsiz açan çiçek nedeniyle bu yıl verimin düşeceğini öngörüyor. Öte yandan üreticiler, muhtemel kırağı veya don olayıyla birlikte tomurcuk ve çiçeklerin döküleceğini belirtti.

Dünya yaş kayısı üretiminde Türkiye birinci sırada yer alırken, kayısı coğrafik olarak dünyanın hemen hemen her yerine dağılmış durumda.

4 ay önce çiçek açtı! Eskişehirde kayısıda ‘düşük verim’ alarmı

MAYISTA ÇİÇEK AÇIYOR

Daha çok Akdeniz'e yakın olan ülkelerde Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına yayılan kayısı, Türkiye’de Malatya, Elazığ, Erzincan, Kars, Iğdır, Mersin, Mut, Antakya’da üretilir. Kayısı ağacının çiçekleri genellikle nisan ayının sonuna doğru açar. İki ay boyunca çiçekleri kalır ve sonra haziran ayının ortalarında meyve vermeye başlar.

4 ay önce çiçek açtı! Eskişehirde kayısıda ‘düşük verim’ alarmı

Yıllık 40 bin tondan fazla kayısı hasadı gerçekleştirilen ve 300 bin civarında kayısı ağacı bulunan Iğdır, coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla kayısı üretiminde önemli bir yer kapsıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası