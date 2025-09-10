Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple tarihinin 'en incesi' iPhone Air... Fiyatıyla dikkat çekti! İşte tüm özellikleri

Apple tarihinin 'en incesi' iPhone Air... Fiyatıyla dikkat çekti! İşte tüm özellikleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İPhone, Apple, Akıllı Telefonlar, İPhone 17, Samsung, Fiyat, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, dün akşam en ince telefonu iPhone Air'i tanıttı. Aylardır beklenen telefon, 5.6 mm kalınlığıyla Samsung Galaxy S25 Edge’den daha ince. 48 MP tek arka kamerası olan telefonun fiyatı ise S25 Edge’den 100 dolar daha ucuz.

Apple, dün akşam aylardır merakla beklenen yeni akıllı telefonlarını resmi olarak duyurdu. En dikkat çeken ise ultra ince iPhone Air oldu. 

Geçen yılki iPhone 16 Plus’ın yerini alarak "Plus" modellerini tarihe karıştıran cihaz, 6 mm’den daha ince gövdesiyle şimdiye kadarki en ince iPhone olarak marka tarihine geçti. 

5.6 mm kalınlığıyla Samsung Galaxy S25 Edge’den daha ince olan cihaz 165 gram ağırlığına sahip. IP68 sertifikasına sahip olan telefonda ayrıca titanyum kenarlar ve Ceramic Shield 2 koruması yer alıyor.

120 HZ YENİLEME HIZI

iPhone Air, ince çerçeveli büyük bir 6,5 inç ekrana sahip sunuyor. Ekranda 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık, Dolby Vision destekli HDR ve artık parlama önleyici özellikli Super Retina XDR OLED panel bulunuyor.

Cihazda Apple A19 Pro işlemci yer alıyor. Bu sayede cihaz, iPhone 17 Pro serisinde yer alan işlemci sayesinde üst düzey performansa ulaşıyor. 

Apple tarihinin 'en incesi' iPhone Air... Fiyatıyla dikkat çekti! İşte tüm özellikleri - 1. Resim

TEK KAMERA ÖZELLİĞİ

Kamera tarafında yeni 18 MP ön lens ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip tek bir 48 MP arka kamera karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte model, Dolby Vision’da 4K HDR kayıt ve Sinematik Mod gibi önceki iPhone’ların pek çok özelliğini korumaya devam ediyor.

Apple tarihinin 'en incesi' iPhone Air... Fiyatıyla dikkat çekti! İşte tüm özellikleri - 2. Resim

iPHONE AIR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç

Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP arka kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

IP68 sertifikası

Apple tarihinin 'en incesi' iPhone Air... Fiyatıyla dikkat çekti! İşte tüm özellikleri - 3. Resim

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

Apple tarihinin 'en incesi' iPhone Air... Fiyatıyla dikkat çekti! İşte tüm özellikleri - 4. Resim

iPHONE AİR TÜRKİYE FİYATI 

Ön siparişleri 12 Eylül saat 15:00’te, teslimatların ise 19 Eylül’de başlayacağı iPhone Air’ın fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

256 GB: 97 bin 999

512 GB: 109 bin 999

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de vatandaşlık hayali kuranlara kötü haber! Bunu yapan direkt ret alacakKızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple iPhone 17, Apple Watch ve AirPods'u tanıttı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - TeknolojiApple, iPhone 17, Apple Watch ve AirPods'u tanıttıSavunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 27 firma Londra’da sahneye çıktı - Teknoloji27 firma Londra’da sahneye çıktıHangi ülkeler internette daha fazla vakit geçiriyor? Türkiye’nin oranı dikkat çekti - TeknolojiHangi ülkeler internette daha fazla vakit geçiriyor?ChatGPT’ye sordu, doktora gitmedi! Hayatını kaybetmenin eşiğine geldi - TeknolojiYapay zekâya güvendi, az kalsın ölüyordu!Sosyal medyada erişim sorunu! WhatsApp, X, Instagram... - TeknolojiSosyal medyada erişim sorunu! WhatsApp, X, Instagram..Dünyayı tedirgin eden olay: Denizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir - TeknolojiDenizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir
Sonraki Haber Yükleniyor...