Apple tarihinin 'en incesi' iPhone Air... Fiyatıyla dikkat çekti! İşte tüm özellikleri

Apple, dün akşam aylardır merakla beklenen yeni akıllı telefonlarını resmi olarak duyurdu. En dikkat çeken ise ultra ince iPhone Air oldu.

Geçen yılki iPhone 16 Plus’ın yerini alarak "Plus" modellerini tarihe karıştıran cihaz, 6 mm’den daha ince gövdesiyle şimdiye kadarki en ince iPhone olarak marka tarihine geçti.

5.6 mm kalınlığıyla Samsung Galaxy S25 Edge’den daha ince olan cihaz 165 gram ağırlığına sahip. IP68 sertifikasına sahip olan telefonda ayrıca titanyum kenarlar ve Ceramic Shield 2 koruması yer alıyor.

120 HZ YENİLEME HIZI

iPhone Air, ince çerçeveli büyük bir 6,5 inç ekrana sahip sunuyor. Ekranda 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık, Dolby Vision destekli HDR ve artık parlama önleyici özellikli Super Retina XDR OLED panel bulunuyor.

Cihazda Apple A19 Pro işlemci yer alıyor. Bu sayede cihaz, iPhone 17 Pro serisinde yer alan işlemci sayesinde üst düzey performansa ulaşıyor.

TEK KAMERA ÖZELLİĞİ

Kamera tarafında yeni 18 MP ön lens ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip tek bir 48 MP arka kamera karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte model, Dolby Vision’da 4K HDR kayıt ve Sinematik Mod gibi önceki iPhone’ların pek çok özelliğini korumaya devam ediyor.

iPHONE AIR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç

Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP arka kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

IP68 sertifikası

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

iPHONE AİR TÜRKİYE FİYATI

Ön siparişleri 12 Eylül saat 15:00’te, teslimatların ise 19 Eylül’de başlayacağı iPhone Air’ın fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

256 GB: 97 bin 999

512 GB: 109 bin 999