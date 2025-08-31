Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Apple ve Samsung gövde gösterisine hazırlanıyor 

Apple ve Samsung eylül ayında yeni modelleri ile gövde gösterisine hazırlanıyor. Apple, merakla beklenen iPhone 17 lansman tarihini 9 Eylül olarak açıklarken Samsung ise elini daha çabuk tutarak 4 Eylül’de gerçekleştireceğini duyurdu.

Apple, merakla beklenen iPhone 17 lansman tarihini 9 Eylül olarak açıklarken Samsung ise elini daha çabuk tutarak 4 Eylül’de gerçekleştireceğini duyurdu.

Apple, iPhone 17 modelinin yanı sıra yeni akıllı saatleri ile yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3’ü de tanıtacak.

Samsung’un ise yılın üçüncü Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra modelleri ile Galaxy S25 FE modelini tanıtması bekleniyor.

Tamamen çevrim içi yapılacak olan lansman, şirketin resmî YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek.

