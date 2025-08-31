Yandex yeni özelliğini devreye aldı! Karpuzu yapay zekâ seçecek

ÖMER TEMÜR - Yandex Kamera üzerinden çalışan bu özellik, Yandex Türkiye’nin mobil ana sayfası yandex.com.tr üzerinden erişime açıldı. Kullanım ise oldukça basit. Kullanıcılar, Yandex Kamera ile karpuzun fotoğrafını çekiyor.

Yapay zekâ modeli, görseldeki renk, şekil, desen ve yüzey lekeleri gibi temel göstergeleri analiz ederek karpuzun olgunluğunu değerlendiriyor. Fotoğraf 0-99 arasında bir puan alıyor ve bu puan dört farklı kategoriye karşılık geliyor: Olgunlaşmamış, Orta Olgun, Sulu ve en çok aranan seviye olan Nefis.

KARPUZ SEÇMEDE YARDIMCI OLUYOR

Ayrıca Karpuz Seçici, karpuz seçerken dikkat edilmesi gereken püf noktaları da paylaşıyor.

Karpuz Seçici, Yandex Arama’nın Türkiye’deki son dönemde hayata geçirilen yeniliklerinin bir devamı niteliğinde.

Bu yenilikler arasında Yazeka ile yapay zekâ destekli görsel üretim, görsel ve video tabanlı cevaplar, zaman duyarlı aramalarda (futbol fikstürü, TV dizileri vb.) gerçek zamanlı doğruluk ve bağlama uygun takip soruları yer alıyor.