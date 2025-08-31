İsrail'i protestoyu hazmedemediler! Microsoft’tan işçi soykırımı

ÖMER TEMÜR - Microsoft ve OpenAI’ın yapay zekâ modellerinin, Gazze ve Lübnan’da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askerî programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İsrail ordusunun, Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft’un Azure bulut altyapısını kullandığı biliniyor.

Microsoft’un mevcut ve eski çalışanları bu durumu protesto etmek için 26 Ağustos’ta şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplanmış ve şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etmişti. Polis, gösteriye müdahale etmiş, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith’in ofisinde eylem yapan yedi kişiyi gözaltına almıştı.

Microsoft eylemlerin ardından toplam dört çalışanın işine son verdi. Microsoft daha önce de şirketin 50. yıl etkinliğini protesto eden Faslı çalışanı Ibtihal Aboussad’ı da işten çıkarmıştı.

İşçi soykırımı sadece Microsoft’ta yaşanmıyor. Her seferinde “bilgiyi demokratikleştiriyoruz, fırsat eşitliği sunuyoruz” gibi söylemlerin arkasına sığınarak tekel bir konuma gelen ve İsrail’i eleştiren haberleri sansürleyen Google da İsrail’i protesto eden çalışanlarını bir bir işten çıkarıyor. Google, geçtiğimiz yıl Seattle, Kaliforniya, Sunnyvale’deki ofislerinde oturma eylemi düzenleyen 28 kişiyi işten kovmuştu.