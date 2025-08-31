Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > İsrail'i protestoyu hazmedemediler! Microsoft’tan işçi soykırımı

İsrail'i protestoyu hazmedemediler! Microsoft’tan işçi soykırımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;i protestoyu hazmedemediler! Microsoft’tan işçi soykırımı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un İsrail hazımsızlığı sürüyor. İsrail’e bulut desteği veren Microsoft, İsrail’i protesto eden iki çalışanını 27 Ağustos’ta işten çıkarmasından bir gün sonra aynı gerekçelerle iki çalışanının daha işine son verdi.

ÖMER TEMÜR - Microsoft ve OpenAI’ın yapay zekâ modellerinin, Gazze ve Lübnan’da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askerî programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İsrail ordusunun, Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft’un Azure bulut altyapısını kullandığı biliniyor.

İsrail'i protestoyu hazmedemediler! Microsoft’tan işçi soykırımı - 1. Resim

Microsoft’un mevcut ve eski çalışanları bu durumu protesto etmek için 26 Ağustos’ta şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplanmış ve şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etmişti. Polis, gösteriye müdahale etmiş, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith’in ofisinde eylem yapan yedi kişiyi gözaltına almıştı.

Microsoft eylemlerin ardından toplam dört çalışanın işine son verdi. Microsoft daha önce de şirketin 50. yıl etkinliğini protesto eden Faslı çalışanı Ibtihal Aboussad’ı da işten çıkarmıştı. 

İsrail'i protestoyu hazmedemediler! Microsoft’tan işçi soykırımı - 2. Resim

İşçi soykırımı sadece Microsoft’ta yaşanmıyor. Her seferinde “bilgiyi demokratikleştiriyoruz, fırsat eşitliği sunuyoruz” gibi söylemlerin arkasına sığınarak tekel bir konuma gelen ve İsrail’i eleştiren haberleri sansürleyen Google da İsrail’i protesto eden çalışanlarını bir bir işten çıkarıyor. Google, geçtiğimiz yıl Seattle, Kaliforniya, Sunnyvale’deki ofislerinde oturma eylemi düzenleyen 28 kişiyi işten kovmuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KKM’den çıkan konut alımına yöneliyor! 440 milyar liralık pastadan sektör payını alacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
xAI sırlarını sızdırdı, OpenAI'de işe başlayacak! Elon Musk eski mühendisini dava etti - TeknolojixAI sırlarını sızdırdı, OpenAI'de işe başlayacak!WhatsApp ve Apple'da kritik güvenlik açığı tespit edildi! Tüm mesajlarınız tehlikede - TeknolojiDikkat! Tüm mesajlarınız tehlikedeiPhone 17 Air sürprizi! Bugüne kadarki en ince iPhone! - TeknolojiiPhone 17 Air sürprizi!Google, 'bürokrasiye' son veriyor! Yöneticiler birer birer işten çıkarılıyor - TeknolojiGoogle, 'bürokrasiye' son veriyor!Türkiye'de 5G devrimi! 2026 dönüşüm yılı olacak - TeknolojiTürkiye'de 2026 dönüşüm yılı olacak!Son 3 deneme başarısız olmuştu! 10'uncu test istenildiği gibi oldu - TeknolojiHerkes o ana kilitlendi! 10'uncu defa...
Sonraki Haber Yükleniyor...