Vali Gül'den barınma bekleyen üniversitelilere müjde: 8 bin öğrenciye yeni yurt yolda

Vali Gül’den barınma bekleyen üniversitelilere müjde: 8 bin öğrenciye yeni yurt yolda



Vali Gül’den barınma bekleyen üniversitelilere müjde: 8 bin öğrenciye yeni yurt yolda


Erkek öğrencilerin hepsinin KYK yurduna yerleştiğini, 3 bin kişilik de boş yerin olduğunu söyleyen Vali Gül “Kasımda tamamlanacak 8 bin kişilik yurt kapasitemiz var. İstanbul’da ve KYK’da kalmayı tercih eden her kardeşimize barınma ve yurt imkânı sağlayacağız” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalmayı tercih eden öğrencilerin yerleştirilme sürecinin devam ettiğini belirterek “Kasımda tamamlanacak 8 bin kişilik yurt kapasitemiz var” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da akademik yıl ve Gazze sergisi açılışına katılan Gül burada yaptığı konuşmada, İstanbul’daki üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının depreme dayanıklı hâle getirilmesinin önemini vurgulayarak, binaları yenilemeyi sürdürdüklerini bildirdi.

İstanbul’da KYK yurtlarında kalmayı tercih eden öğrencilerin yerleştirilme sürecine değinen Vali Gül “Erkek öğrencilerimizin tamamı yerleşti. 3 bin kişilik de henüz boş yerimiz var. Kız öğrencilerimizden de 650 yedek öğrencimiz var. Ama kasımda tamamlanacak 8 bin kişilik yurt kapasitemiz var. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte hem yurtlarımızın standardı daha yükselmiş olacak hem de İstanbul’da ve KYK’da kalmayı tercih eden her kardeşimize barınma ve yurt verme imkânını sağlayacağız” dedi.

CERRAHPAŞA, İŞ BULMADA İLK 11’DE

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın da üniversitenin 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda tüm programlarda %100 doluluk oranına ulaştığını dile getirdi. Rektör Aydın “Üniversitemiz, ilk iş bulma süresi bağlamında Türkiye’deki üniversiteler arasında 11. sırada” dedi.

MEZUN İSTİHDAMINDA İLK 3’E GİRDİ

Mezuniyet sonrası istihdam oranlarına da değinen Rektör Aydın şunları kaydetti: Mezunlarımızın diploma sonrası ilk 6 ay içerisinde iş bulma oranlarına baktığımızda 2020’de %57,7 olan bu oran, 2023’te %81,5’e ulaşmıştır. Bu veriler, sadece 3 yılda %23’lik bir artış olduğunu göstermektedir.

Bu başarıyla üniversitemiz, ilk iş bulma süresi bağlamında Türkiye’deki üniversiteler arasında 11. sırada yer almaktadır. Mezuniyet yılı bazında yapılan istihdam oranı değerlendirmesinde ise Türkiye’de 3. sırada yer almaktayız. Bu sonuç, mezunlarımızın sektörde ne denli aranır olduğunun en somut kanıtıdır.


