Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Ek kontenjanla yerleşenlerin yurt başvuruları başladı! Son gün yarın...

Ek kontenjanla yerleşenlerin yurt başvuruları başladı! Son gün yarın...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ek kontenjanla yerleşenlerin yurt başvuruları başladı! Son gün yarın...
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı GSB yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, yarın saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

BEKİR KARACABEY - Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı GSB yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, yarın saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Ek kontenjanla yerleşenlerin yurt başvuruları başladı! Son gün yarın... - 1. Resim

EK KONTENJANDA SON GÜN YARIN

Başvurular, e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin sistemdeki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata bulunanların ise üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle görüşerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekiyor.

Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Bu süreçte yaşanabilecek sorunlarla ilgili olarak ALO GSB (444 0 472) hattı öğrencilerin hizmetinde olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

30 ilde orman okulu kurulacak! 40 bin öğrenciye eğitim verildiToure derbiye yetişiyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30 ilde orman okulu kurulacak! 40 bin öğrenciye eğitim verildi - Eğitim30 ilde orman okulu kurulacak!15 bin öğretmen alınacak! Başvuru ve atama tarihleri belli oldu - Eğitim15 bin öğretmen alınacak! İşte başvuru ve atama tarihleriÖğretmen ve veliler ‘devam’ dedi: Okul kıyafeti uygulaması tam not aldı - EğitimOkul kıyafeti uygulaması tam not aldıZorunlu eğitim tartışmalarında gözler kabinede: 11. sınıfta diploma 12’de uzmanlaşma - EğitimGözler Kabine'de! Bir gün okul, dört gün iş yeriTam burslu öğrenciye 325 bin liralık şok! KDK devreye girdi - EğitimTam burslu öğrenciye 325 bin liralık şok!Bakanlık duyurdu, yarın tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak! - EğitimBakanlık duyurdu, yarın tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...