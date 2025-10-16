Ek kontenjanla yerleşenlerin yurt başvuruları başladı! Son gün yarın...

BEKİR KARACABEY - Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı GSB yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, yarın saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

EK KONTENJANDA SON GÜN YARIN

Başvurular, e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin sistemdeki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata bulunanların ise üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle görüşerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekiyor.

Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Bu süreçte yaşanabilecek sorunlarla ilgili olarak ALO GSB (444 0 472) hattı öğrencilerin hizmetinde olacak.