KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 dönemi için öğrenciler bekleyişte!

KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 dönemi için öğrenciler bekleyişte!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 dönemi için öğrenciler bekleyişte!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 KYK ek yurt başvuruları için üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasında. İlk yerleştirmede yurda giremeyen ya da ek kontenjanla üniversiteye kayıt yaptıran binlerce öğrenci, KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Üniversite yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yerleştirme dönemi yaklaşmaya başladı. İlk yurt başvuru döneminde yerleşemeyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yürütülen KYK ek yurt başvuruları için gün sayıyor. 

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek yurt başvurularının tarihini henüz resmen açıklamadı ancak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi hesabından yaptığı açıklamada, ek kontenjanların Ekim ayının ikinci haftasında yapılmasını planlıyor. Açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 dönemi için öğrenciler bekleyişte! - 1. Resim

2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ

KYK ek yurt başvuru takvimi, önceki yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında genellikle Ekim ayının ilk yarısında başlatılıyor. 2024 döneminde başvurular 3-7 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar aynı ay içerisinde e-Devlet üzerinden açıklanmıştı. Bu yıl Ekim ayının ikinci haftasında başlayacağı duyuruldu. Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler, “GSB - KYK Yurt Başvurusu” ekranından işlemlerini gerçekleştirebilecek. e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerinden şifre alabilir veya T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-imza gibi giriş yöntemlerini kullanabilir.

