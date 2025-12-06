Namağlup unvanını koruyan Fenerbahçe, son haftalarda çıkışa geçen Rams Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı merak edilirken ilk 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı.

Başakşehir-Fenerbahçe maçına saatler kala ilk 11 maç kadrosu merakla araştırılıyor. Maçta ise bu akşam düdük Adnan Deniz Kayatepe’de olacak. Yardımcı hakemler ise Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken olarak belirlendi. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

İlk 11 bekleniyor! Başakşehir-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Ev sahibi Başakşehir’de santrfor Selke ile savunma oyuncusu Opoku cezalı oldukları için forma giyemeyecek.

Fenerbahçe cephesinde derbide gördüğü kartla cezalı duruma düşen Oosterwolde ile PFDK’nın 3 maçlık ceza verdiği Mert Hakan Yandaş kadroda yer alamayacak. Ayrıca sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Çağlar Söyüncü bu maçta sahada olmayacak. Sebastian Szymanski’nin durumu ise maç saatine yakın netleşecek.

İlk 11 bekleniyor! Başakşehir-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU? (MUHTEMEL 11)

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Umut, Kemen, Harit, Fayzullayev, Shomorudov, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Duran

İlk 11 bekleniyor! Başakşehir-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Haftanın en merak edilen mücadelesi 6 Aralık Cumartesi akşamı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Futbolseverler bu mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası