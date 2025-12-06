Londra Kulesi kapatıldı! "Demokrasi parçalanıyor" diyerek Kraliyet tacına muhallebi fırlattılar
Londra’nın simge yapılarından Londra Kulesi’nde, Kraliyet Mücevherleri’nin sergilendiği cam muhafazaya yönelik bir saldırı yaşandı. Öğle saatlerinde içeri giren dört protestocu, tacın bulunduğu bölüme elma ve muhallebi atarak güvenliği harekete geçirdi. Londra polisi, ihbar üzerine kısa sürede salona ulaştı ve saldırıya karışan dört kişiyi gözaltına aldı.
- Londra Kulesi'ndeki Kraliyet Mücevherleri sergisine yiyecek atan dört protestocu tutuklandı.
- Eylemi, vergi adaletsizliğini protesto eden "Take Back Power" adlı grup üstlendi.
- Protestocular, en zenginlerin düşük vergi ödediği ve siyasetin süper zenginlere hizmet ettiği iddiasıyla vergi adaleti talep etti.
- Olay sırasında devlet tacının zarar görmediği belirtildi.
- Kraliyet Mücevherleri'nin bulunduğu bölüm geçici olarak ziyarete kapatıldı.
- Grup, hükümet adım atana kadar şiddet içermeyen eylemlerine devam edeceğini duyurdu.
Londra polisi, Londra Kulesi’nde bulunan Kraliyet Mücevherleri’nin sergilendiği vitrine elma ve muhallebi atılması üzerine dört kişinin tutuklandığını açıkladı. Polis ekipleri, devlet tacının bulunduğu bölüme zarar verildiği ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaştı.
Görevliler, dört protestocunun vitrine yiyecek attığını, iki kişinin kaçmaya çalıştığını bildirdi. Olay sırasında tacın zarar görmediği kaydedildi.
EYLEMİ “TAKE BACK POWER” ÜSTLENDİ
Vergi adaleti talep eden “Take Back Power” adlı grup, saldırının sorumluluğunu aldı. Örgüt, üyelerinin cam muhafazaya elmalı turta ve muhallebi sürdüğünü duyurdu ve eylemin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Grup, İngiltere’de en düşük gelirli yüzde 10’un gelirinin yüzde 44’ünü vergi olarak ödediğini, en zenginlerin ise yalnızca yüzde 22’lik bir vergi yükü taşıdığını savundu. Açıklamada, siyasetin “süper zenginlere hizmet ettiği” iddiası yer aldı.
Eylemciler, tacın önünde “Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir” pankartı açtı.
Grup, hükümet somut adım atmadan “şiddet içermeyen eylemlerin süreceğini” açıkladı.
KULE ZİYARETE KAPATILDI
Londra Metropolitan Polisi, dört kişinin gözaltına alındığını ve Kraliyet Mücevherleri’nin bulunduğu bölümün geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.