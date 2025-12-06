Londra’nın simge yapılarından Londra Kulesi’nde, Kraliyet Mücevherleri’nin sergilendiği cam muhafazaya yönelik bir saldırı yaşandı. Öğle saatlerinde içeri giren dört protestocu, tacın bulunduğu bölüme elma ve muhallebi atarak güvenliği harekete geçirdi. Londra polisi, ihbar üzerine kısa sürede salona ulaştı ve saldırıya karışan dört kişiyi gözaltına aldı.

Londra polisi, Londra Kulesi’nde bulunan Kraliyet Mücevherleri’nin sergilendiği vitrine elma ve muhallebi atılması üzerine dört kişinin tutuklandığını açıkladı. Polis ekipleri, devlet tacının bulunduğu bölüme zarar verildiği ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaştı.

Görevliler, dört protestocunun vitrine yiyecek attığını, iki kişinin kaçmaya çalıştığını bildirdi. Olay sırasında tacın zarar görmediği kaydedildi.

“Demokrasi parçalanıyor” diyerek Kraliyet tacına muhallebi fırlattı

EYLEMİ “TAKE BACK POWER” ÜSTLENDİ

Vergi adaleti talep eden “Take Back Power” adlı grup, saldırının sorumluluğunu aldı. Örgüt, üyelerinin cam muhafazaya elmalı turta ve muhallebi sürdüğünü duyurdu ve eylemin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Grup, İngiltere’de en düşük gelirli yüzde 10’un gelirinin yüzde 44’ünü vergi olarak ödediğini, en zenginlerin ise yalnızca yüzde 22’lik bir vergi yükü taşıdığını savundu. Açıklamada, siyasetin “süper zenginlere hizmet ettiği” iddiası yer aldı.

Eylemciler, tacın önünde “Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir” pankartı açtı.

Miriam Cranch, süper zenginlerin düşük vergi ödediğini söyleyerek bunun toplumsal adaletsizliği büyüttüğünü dile getirdi. Zahra Ali ise ülkede boş konut sayısının evsiz sayısından fazla olduğunu savundu ve hükümeti duyarsız kalmakla suçladı.

Grup, hükümet somut adım atmadan “şiddet içermeyen eylemlerin süreceğini” açıkladı.

KULE ZİYARETE KAPATILDI

Londra Metropolitan Polisi, dört kişinin gözaltına alındığını ve Kraliyet Mücevherleri’nin bulunduğu bölümün geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.

