Sözcü gazetesinin ders kitaplarındaki TBMM ifadelerinin yerine 'Büyük Millet Meclisi' yazıldığı iddiaları yalanlandı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre; söz konusu belgede yer alan “Büyük Millet Meclisi” ifadesi yeni bir kullanım değil, yıllardır bu şekliyle yer alıyor. İşte detaylar.

HABER MERKEZİ - Sözcü gazetesinde yer alan “Önce okullardan T.C.’yi kaldırdılar, sıra Atatürk’ün kurduğu milletin meclisine geldi. MEB şimdi de TBMM’den Türkiye kelimesini sildi” başlıklı habere yalanlama geldi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için hazırlanan içerik listelerinde “‘Türkiye’ isminin çıkarıldığı” yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği saptandı.

Buna göre; uygulanan sınavlarda, öğretim programında yer almayan konuların ölçülme ihtimali ve öğrenci aleyhinde gelişecek durumlara mahal vermemek amacıyla, geçiş sınavlarının içerik ve çerçevesine ilişkin olarak "ünite, konu, kazanım, öğrenme çıktısı", gibi hususlar her yıl ilgili kurumlarla paylaşılıyor.

YENİ BİR KULLANIM DEĞİL!

Bu kapsamda hazırlanan ve söz konusu haberlerde “rapor” şeklinde ifade edilen belgenin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgili kurumlarla paylaşarak öğrencilerin sınavlarda sorumlu tutulacağı ve ilgili öğretim programlarında yer alan içerik listeleri olduğu öğrenildi. Bu yıl hazırlanan içerik listelerinin de geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan dokümanla aynı olduğu belirtildi.

Söz konusu belgede yer alan “Büyük Millet Meclisi” ifadesinin, yeni bir kullanım olmayıp yıllardır bu şekliyle yer aldığı hatırlatıldı.

"O DÖNEMDE ADLANDIRILDIĞI ŞEKLİ KORUNDU"

Yine edinilen bilgiye göre; tartışma konusu edilen Meclis adı, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında tarihsel gelişim ve dönüşümü önceleyen bir anlayışla kaleme alınmış, ilgili dönemde adlandırıldığı şekli ile korunmuştur.

Şöyle ki 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Meclise resmî olarak “Büyük Millet Meclisi” adı verilmiş olup Meclisin açılış tutanaklarında da bu isim aynen kullanılıyor. “Büyük Millet Meclisi” ifadesi, Atatürk Dönemi’nden itibaren resmî kaynaklarda ve tarih yazımında tarihsel adlandırmanın bir karşılığıdır.

8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Meclisin adı “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olarak değiştirildi. Bu adlandırma, ders kitaplarında da ifade edildiği şekliyle tarihsel doğruluk içinde kaleme alınıyor.

