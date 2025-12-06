İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Gök gürültülü sağanak yağış için vatandaşlara tedbir uyarısı yapıldı.

AKOM'un ardından İstanbul Valiliği NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

YARIN KUVVETLİ YAĞACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, "Yapılan Son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağmur yüksek kesimlerinde ise (1500 metre rakım üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

