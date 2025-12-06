Cuma akşamlarının en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti, Nursema’nın yeni partneri ve dizide yaşanacak sürpriz gelişmelerle gündemi adeta yerinden oynattı. Son bölüm sonrası Kızılcık Şerbeti Rüzgar mı, Umut mu geri dönecek, Nursema kiminle mesajlaşıyor soruları merakla araştırılmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti 116. bölüm sonunda Nursema'nın telefonunu gizlice kontrol eden Nilay, ''Exten Next olmaz'' sözü ile kafaları karıştırdı. Nursema'nın mesajlaştığı kişinin eski eşi Umut mu yoksa birleşemediği Rüzgar mı olduğu merak konusu haline geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti Rüzgar mı, Umut mu geri dönecek, Nursema kiminle mesajlaşıyor?

KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGAR MI, UMUT MU GERİ DÖNECEK?

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın yeni partneri merak edilirken, dizi kulislerinde en çok konuşulan konu Rüzgar ve Umut ihtimalleri oldu. Senaryoya dair gelen son bilgiler neticesinde ağırlık Rüzgar karakterinde. Umut’un geri dönüşüne dair herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

Rüzgar karakterinin ilerleyen bölümlerde yeniden hikayeye dahil edileceği iddiası güçlenmiş durumda.

KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA KİMİNLE MESAJLAŞIYOR?

Yeni bölüm fragmanında Nursema’nın gizemli bir kişiyle mesajlaştığının ortaya çıkması büyük merak uyandırdı. Firaz tarafından aldatılan ve boşanan Nursema'nın mesajlaştığı kişinin kim olduğu sorusu sosyal medya gündemini meşgul ederken, öne çıkan iddia Rüzgar oldu.

Daha önce Nursema ile yarım kalan bir hikayeye sahip olan Rüzgar’ın dönüş hazırlığında olduğu belirtiliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGAR GERİ Mİ DÖNECEK?

Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Yiğit Kirazcı’nın yeniden Kızılcık Şerbeti ekibine katılacağı iddiaları son günlerde hız kazandı. Kirazcı’nın canlandırdığı Rüzgar karakterinin senaryodan ölmeden ayrılması, geri dönmesi için her zaman bir kapı bırakmıştı. 117. bölümde dönmesinin planlandığı ancak senaryodaki değişikliklerle tarihin ertelendiği öne sürülüyor.

Gelen son bilgiler Rüzgar’ın ilerleyen bölümlerde hikayeye dahil olacağını ve Nursema’nın hayatına tekrar gireceği beklentilerini artırdı.

