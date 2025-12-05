5 çocuk babası adam belediye önünde gözyaşları içinde kendini yaktı!
Kahramanmaraş Afşin’de 5 çocuk babası Nuh M., belediye önünde gözyaşları içinde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs, Şanlıurfa’ya sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, darbedildiğini iddia eden Nuh M., belediye binası önünde canlı yayın açarak kendini ateşe verdi ve hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi sürüyor.
- Nuh M., Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki belediye hizmet binası önünde kendini ateşe verdi.
- Olay öncesi canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti ve kimsenin kendisini dinlemediğini belirtti.
- Çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü, ancak vücudunda ciddi yanıklar oluştu.
- Hastaneye kaldırılan Nuh M.'nin hayati tehlikesi devam ediyor ve Şanlıurfa'ya sevk edildi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Acı olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye hizmet binası önünde yaşandı. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SESLENDİ
Gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.