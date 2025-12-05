Kahramanmaraş Afşin’de 5 çocuk babası Nuh M., belediye önünde gözyaşları içinde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs, Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Acı olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye hizmet binası önünde yaşandı. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SESLENDİ

Gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

