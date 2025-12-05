Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile Samsunspor'un karşılaştığı mücadelede yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin bir paylaşım yaparak hakem kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor'un maçın son anlarına beklediği penaltı pozisyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

"TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ..."

Siyah beyazlılar, Samsunspor'un elle oynamaya gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyona ilişkin olarak bir görsel paylaştı ve "Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi: Olay paylaşım

