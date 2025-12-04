Yeni düzenlemeyle 15 yaş altının sosyal medyaya erişimi beyanla değil, gerçek yaş doğrulamasıyla sınırlanacak. Bakan Göktaş, “Yasak değil, güvenli dijital alan” vurgusu yaparak filtreleme ve hızlı müdahale mekanizmalarının güçlendirileceğini açıkladı.

ESMA ALTIN- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, birçok ülkedeki sosyal medya yaş sınırlamasına yönelik Türkiye’de de yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Meclis Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan Bakan Göktaş, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını düzenleyecek yasal düzenlemenin yasaklayıcı değil, denetleyici ve düzenleyici olacağını vurguladı.

BEYAN YETERLİ DEĞİL

Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini önerdiklerini söyleyen Göktaş, yaş doğrulamanın sadece beyana dayalı olmaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca sosyal medya kullanımının genç nesile zararlarına dikkat çekerek çevrim içi güvenlik için etkili filtreleme sistemleri, hızlı içerik kaldırma ve 7/24 şikâyet mekanizması gibi tedbirlerin önemine de değindi.

Tamamlanan 2025-2029 dönemini kapsayacak Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planı yakında kamuoyuna açıklanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası