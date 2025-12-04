Ay Çetesi, ailesi olmayan, kırsaldan gelen ve yaşları küçük çocukları hedef almış.

GAMZE ERDOĞAN- İstanbul Avrupa yakasında faaliyet gösteren ve kamuoyunda “Ay Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı.

İddianamede, çetenin son dönemde adları sıkça duyulan Daltonlar, Casper’lar, Redkitler, Anucurlar ve Taşlar gibi gruplarla aynı yöntemi kullandığı vurgulandı. İddianamede “Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan, aileleri tarafından takip edilmeyecek çocukların seçildiği” kaydedildi.

HEP AYNI ÖZELLİKTEKİ ÇOCUKLARI SEÇMİŞLER

Çocukların aile birliğinin zayıf olması, maddi geçim sıkıntısı ve eğitimsizlik gibi kırılganlıklarının örgüt tarafından kullanıldığı; kurşunlama, silah taşıma ve uyuşturucu ticareti gibi suçların bu çocuklara yaptırıldığı kaydedildi.

Gençlerin ‘lüks hayat’, ‘güç’ ve ‘prestij’ vaadiyle sisteme çekildiği, grup psikolojisiyle birlikte örgüte bağımlı hâle getirildikleri vurgulandı.

Ay Çetesi’nin İstanbul ve çevresinde uyuşturucu ticareti başta olmak üzere iş yerlerinden haraç alma, tehdit, kurşunlama ve çeşitli şiddet eylemleriyle gelir elde ettiği iddianamede yer aldı. Bütün faaliyetlerde örgüt içi disiplin ve kontrol mekanizmasının sıkı şekilde işlediği belirtildi.

YAZIŞMALARI DA ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, örgüt yöneticilerinin kendi aralarında yaptıkları yazışmalara da yer verildi. Bu yazışmalarda, yaşı küçük çocukların madde kullanımına yönlendirilerek örgüte bağımlı ve itaatkâr hâle getirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

İddianamede söz konusu mesaj içeriklerine ilişkin şu ifadeler dikkat çekti: “Çocuk hasta, evde yatıyor. Çocuğa … (bonzai) götürüyor. Çocukları bağımlı bırakmaya çalışıyor. Zorla veriyor.”

