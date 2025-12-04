Çetelerin tuzağı hep aynı: Uyuşturucuya alıştır sonra tetikçi yap
Ay Çetesi, ailesi olmayan, kırsaldan gelen ve yaşları küçük çocukları hedef almış.
Ay Çetesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı ve örgütün özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan seçtiği savunmasız çocukları lüks yaşam vaadiyle suç ağlarına çekerek uyuşturucu ticareti ve şiddet eylemlerinde kullandığı tespit edildi.
- Ay Çetesi'ne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
- Örgüt, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan, aile birliği zayıf ve maddi durumu kötü çocukları hedef alıyor.
- Çocuklar, lüks hayat ve güç vaadiyle sisteme çekilip kurşunlama, silah taşıma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarda kullanılıyor.
- Çete, İstanbul'da uyuşturucu ticareti, haraç alma ve şiddet eylemleriyle gelir elde ediyor.
- Örgüt içi sıkı disiplinle, çocukların bağımlı ve itaatkâr hale getirilmesi için zorla madde kullandırıldığı yazışmalarda ortaya çıktı.
GAMZE ERDOĞAN- İstanbul Avrupa yakasında faaliyet gösteren ve kamuoyunda “Ay Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı.
İddianamede, çetenin son dönemde adları sıkça duyulan Daltonlar, Casper’lar, Redkitler, Anucurlar ve Taşlar gibi gruplarla aynı yöntemi kullandığı vurgulandı. İddianamede “Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan, aileleri tarafından takip edilmeyecek çocukların seçildiği” kaydedildi.
HEP AYNI ÖZELLİKTEKİ ÇOCUKLARI SEÇMİŞLER
Çocukların aile birliğinin zayıf olması, maddi geçim sıkıntısı ve eğitimsizlik gibi kırılganlıklarının örgüt tarafından kullanıldığı; kurşunlama, silah taşıma ve uyuşturucu ticareti gibi suçların bu çocuklara yaptırıldığı kaydedildi.
Gençlerin ‘lüks hayat’, ‘güç’ ve ‘prestij’ vaadiyle sisteme çekildiği, grup psikolojisiyle birlikte örgüte bağımlı hâle getirildikleri vurgulandı.
Ay Çetesi’nin İstanbul ve çevresinde uyuşturucu ticareti başta olmak üzere iş yerlerinden haraç alma, tehdit, kurşunlama ve çeşitli şiddet eylemleriyle gelir elde ettiği iddianamede yer aldı. Bütün faaliyetlerde örgüt içi disiplin ve kontrol mekanizmasının sıkı şekilde işlediği belirtildi.
YAZIŞMALARI DA ORTAYA ÇIKTI
İddianamede, örgüt yöneticilerinin kendi aralarında yaptıkları yazışmalara da yer verildi. Bu yazışmalarda, yaşı küçük çocukların madde kullanımına yönlendirilerek örgüte bağımlı ve itaatkâr hâle getirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
İddianamede söz konusu mesaj içeriklerine ilişkin şu ifadeler dikkat çekti: “Çocuk hasta, evde yatıyor. Çocuğa … (bonzai) götürüyor. Çocukları bağımlı bırakmaya çalışıyor. Zorla veriyor.”