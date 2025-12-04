Türkiye’nin egemenlik refleksi ve Şırnak skandalı!

Türkiye’nin egemenlik hassasiyetleri, tarih boyunca devlet aklının en keskin refleksleriyle korunmuştur. Şırnak’ta yaşanan ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, bu refleksi en somut hâliyle ortaya koymuştur. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Melayê Cizîrî Sempozyumu’na Barzani’nin misafir olarak katılımını takdirle karşılarken, Türkiye topraklarında askerî şov ve uzun namlulu silahlarla dolaşım üzerinden egemenlik haklarının ihlal edildiğini açıkça dile getirmiştir.

Buradaki kritik ayrım net olmalıdır: Eleştiri kişisel veya protokol hatasına değil, Türkiye toprakları üzerinde yabancı üniformalı askerlerin ve uzun namlulu silahların mesnetsiz şekilde dolaştırılmasına yöneliktir. Bu, basit bir yanlışlık değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine, itibarına ve egemen vasfına taammüden yapılmış bir saldırıdır. Misafir başımızın üstündedir; ama Türk topraklarında “efendilik taslamak” kimsenin haddi değildir.

KDP’nin açıklaması, diplomatik nezaketten uzak, küresel aklın ve yerel taşeronlarının Ankara’yı test etme refleksiyle yazılmıştır. “Şovenist” ve “ırkçı” ithamlarıyla Devlet Bahçeli’ye yönelen bu üslup, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını tartışmaya açmaya ve meşruiyetini sorgulatmaya dönük cüretkâr bir provokasyondur!

Devlet aklı, yalnızca bugünü değil, olası yarınları da öngörerek hareket eder. Türkiye’nin güvenlik refleksi, sınırları boyunca hem fiziksel hem de diplomatik bir bariyer oluşturur. Şırnak’taki görüntüler, Türkiye’nin jeopolitik kırılganlık alanlarını test etme amacı taşıyan bir provokasyonun açık göstergesidir. Burada sadece protokol hatasından söz etmek eksik olur; mesele, Türkiye’nin ulusal güvenliği, egemenlik hakları ve bölgesel prestiji üzerinde yapılan hesaplı bir baskıdır.

Türkiye, misafiri korumak için hem güç hem imkân hem de protokol kapasitesine sahiptir. Ancak burada sorun, misafirliğin ötesine geçen her hareketin, topraklarımız üzerinde her muamele ve potansiyel müdahalenin Türkiye’nin sabır sınırını zorlamasıdır. Devlet aklı, böylesi provokasyonları sadece diplomatik kanallarla değil, hukuki, güvenlik ve kurumsal reflekslerle de karşılar. İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı inceleme ve görevlendirilen müfettişler, bunun en somut örneğidir.

KDP açıklamasının arkasındaki zihniyet bellidir: Bu üslup, küresel siyonist aklın yerel taşeronları üzerinden Türkiye’nin kararlılığını ve terörsüzlük stratejisini test etme girişimidir. Türkiye, terörle arasına mesafe koymuş her aktörle yan yana yürür; ancak gölgesinde başka güçlerin olduğu hiçbir yapıya prim vermez. Misafirini korur; fakat topraklarında efendilik taslamaya kalkışan zihniyetlere asla geçit vermez.

Devlet Bahçeli’nin perspektifi, sadece bir parti liderinin refleksi değil; Türkiye’nin millî güvenliğini, egemenlik haklarını ve ulusal onurunu koruyan devlet refleksidir. Misafirperverlik ile egemenlik ihlali arasındaki ince çizgiyi net bir şekilde göstermektedir. Türkiye’nin inşa ettiği “Terörsüz Türkiye” vizyonu, böylesi provokasyonlarla sarsılamaz.

KDP’nin ithamları, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını hiçe sayan ve istikrara göz diken çevrelerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Devlet Bahçeli’nin açıklamaları, Ankara’ya cüret eden herkese şunu açıkça göstermektedir: Bu topraklarda herkes misafir olabilir, ama hiç kimse efendilik taslayamaz, Türkiye’nin egemenlik haklarını tartışamaz ve devlet refleksini test edemez.

Türkiye sabırlıdır, misafirperverdir; ancak egemenliğine dil uzatan her girişime karşı kararlıdır. Bu topraklarda devlet aklı, güvenlik refleksi ve diplomatik kudret el ele yürür. Barzani’nin ofisi ve ona cüret veren çevreler artık bilmelidir: Saygı misafirliğin, cüret ise bedelin karşılığıdır. Terörsüz Türkiye vizyonu, asla taviz vermez!..

