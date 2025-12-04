Üç golü bulunan Malili oyuncunun sözleşmesindeki maddeye göre 15 gol atması durumunda mecburi satın alma opsiyonu devreye girecek.

Beşiktaş’ın sezon başında Atalanta’dan kiraladığı El Bilal Toure, son haftalardaki çıkışıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Malili santrfor, son dönemde ritmini bulmuş durumda. Ligde 10 karşılaşmada süre alan Toure; 3 gol, 2 asistlik katkı verdi. Son dört haftada iki defa skora etki eden genç oyuncu, sezonun ilk golünü Başakşehir karşılaşmasında kaydetmişti. Fatih Karagümrük karşısında bir kez daha fileleri havalandıran 24 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki özel madde dikkati çekiyor.

HOCASININ GÖZDESİ

Beşiktaş, Toure’yi 15 milyon avroluk opsiyonla kiralamıştı. Malili forvet resmî maçlarda toplam 15 gole ulaşırsa satın alma maddesi kendiliğinden devreye girecek. Toure’nin sezonun geri kalanında 12 gole daha imza atması hâlinde Beşiktaş’ın opsiyon hakkı aktif hâle gelmiş olacak. El Bilal Toure’nin de Beşiktaş’ta ve İstanbul’da çok mutlu olduğu, siyah beyazlı takımda kalmak için en az 12 gol daha atmakta kararlı olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncuyu, Sergen Yalçın’ın da çok beğendiği biliniyor.

