Ankara’daki dokuz eğlence mekânında kadınları fuhşa zorlayan çalışanların, müşterilerden “vestiyer ücreti” adı altında ek ücretler aldıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehirde “telebar” olarak adlandırılan 9 eğlence mekânına yönelik “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçundan yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince suça konu işletmelerde haftalarca fiziki takip yapılarak delil toplandı. Ayrıca mekân içi kameralar ve MOBESE kayıtları da incelemeye alındı. Soruşturma çerçevesinde mekân sahiplerinin ve çalışanlarının fuhşa aracılık metotları detaylı olarak tespit edildi.

Eğlence mekânlarındaki garsonların müşterilerin masalarına yönlendirdikleri mağdur kadınların içkilerinden fahiş hesap talep ettikleri, “vestiyer ücreti” adı altında da müşterilerden normal masa hesabının çok üzerinde yüksek bedellerin alındığı belirlendi.

SGK KAYITLARI DA VAR!

Söz konusu mekanlarda SGK kaydı olan kadınların, garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtuldukları ve burada fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi. Öte yandan eğlence mekânlarında çalışan garsonların hesap hareketleri de incelenen soruşturmada, garsonların hesaplarına, müşteriler tarafından milyonlarca lira transfer gerçekleştirildiği belirlendi.

140 KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Bu doğrultuda başsavcılık 30 Kasım’da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen dokuz işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 83 şüpheliden 70’i yakalandı. Bugüne kadar 59 mağdur kadının ifadesi alındı. 140 kişinin ise “bilgi sahibi” olarak ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan suça konu olan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

