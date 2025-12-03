Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında Toros Et eski genel müdürü Demir Demir, “Sağır sultanın duyduğunu başkan mı duymuyor?” diyerek skandal iddiaları mahkemede anlattı. Demir, belediye içindeki şaibeli para ve araç trafiğini de gözler önüne serdi.

Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları, kamu kaynaklarının nasıl keyfi ve şaibeli şekilde kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile yardımcısının da aralarında bulunduğu toplam 41 sanığın yargılaması, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

SAĞIR SULTAN DUYDU

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan belediyeye ait Toros Et firmasının eski genel müdürü Demir Demir hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Manavgat’ta sağır sultanın duyduğunu, başkan mı duymuyor. Biz kendisini uyardık. Bu kadar olumsuzluğun olduğu yerde bunlar bilinmez mi? Teknik takipteki dinlemeler ve tapeler belli" dedi.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ARABA

Başkan Niyazi Nefi Kara’ya seçim döneminde 150 bin Euro borç verdiğini belirten Demir, "Başkan Nefi Kara’nın oğlunun yaptığı kazada aracı perte çıktı. Oğlunun doğum günü için başkan benden ricada bulundu ve oğlunun bulduğu aracı pazarlıkla 5 milyon 450 bin liraya aldım, peşin 1 milyon 450 bin lira verdim. Doğum günü hediyesi olarak oğlunun arkadaşları tarafından çekiciyle Ankara’ya gönderildi. Sonra araç satıldı ve paramın bir kısmını geri aldım" dedi.

YÜZ BİNLERCE EURO HAVADA UÇUŞUYOR!

Demir Demir, Başkan Kara’nın yeğeni Hüseyin C.G.'nin iş adamı Zafer S.'den CHP Genel Merkezi’ne 200 bin Euro para istediğini, Zafer S.'nin kendisini araması üzerine öğrendiğini belirterek, "Zafer benden bunu öğrenmemi istedi. Hüseyin C.G.'ye sorduğumda bana ‘öylesine istiyorum’ dedi" diye konuştu.

Hüseyin C.G.'yi seçim öncesinde Niyazi Nefi Kara’ya verdiği parayı kendisinden almak için geldiğinde tanıdığını belirten Demir, "Başkanın yeğeni olduğu için birlikte zaman geçirdik. Hüseyin C.G.'nin yaptıklarını ve çevrede konuşulanları haberi olmadığını düşündüğüm için Nefi beye anlattım ama bir şey yapılmadı. Ben herhangi bir şekilde haksız hiçbir menfaat elde etmedim. Ben iş adamıyım, bu yaşıma kadar alacak verecek davasına konu olmuş adam değilim. Mağdur oldum, bu durumlara düşmek istemezdik, güvendik, mağdur olduk. Kendime ait olarak düşündüğüm paranın üzerinde de şaibe olduğu için yine adil makamlara teslim ettim" dedi. Duruşmaya, diğer sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

