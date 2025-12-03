Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Senin deden neredeydi?” sözlerine AK Parti’den cevap geldi. Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, MSB arşiv belgelerini paylaşarak Erdoğan’ın dedesinin Sarıkamış Harekatı’nda şehit olduğunu hatırlattı.

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık görevine dördüncü kez seçilen Özgür Özel, yaptığı konuşmada kullandığı “cellat” ifadesini içeren açıklamasında hem AK Parti’yi hem de DEM Parti’yi hedef almıştı.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özel’in sözlerine tepki göstererek, “Celladına aşık olmayı ya da Stockholm sendromu benzetmesini bizlere yönelik kullanmayı akıl tutulması olarak değerlendiriyoruz. Bizler tarih boyunca tüm baskılara karşı direnmiş devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz ve kimlerin gerçek cellat olduğunu çok iyi biliriz” ifadeleriyle cevaplamıştı. Ardından Özel, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylemlerinin DEM Parti'ye yönelik olmadığını öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu tartışmaya dahil olmuş şunları söylemişti:

"CHP’nin utanç dolu tarihini hiç okumadın mı? Tek parti faşizminin bu millete yaşattıklarını bilmiyor musun? Kimi cellat, kimi mağdur çok iyi bilmelisin. Ama Kürt kardeşlerim kimin gerçek cellat olduğunu çok iyi bilir"

Özgür Özel de İBB'ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile görüştüğü İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamasıyla ilgili şunu söyledi:

"Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?"

ÖZEL'E CEVAP MSB ARŞİVİNDEN GELDİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özel'in "Senin deden neredeydi?" ifadelerine tepki gösterdi.

Paylaşımında, MSB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekatı'nda askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğuna ilişkin daha önce açıkladığı arşiv belgesine yer veren İbiş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı. Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

