Çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein’a ait özel adaya ilişkin daha önce yayımlanmamış fotoğraf ve video görüntüleri, House Oversight Committee tarafından kamuoyuna sunuldu. Görüntüler, Epstein’ın adadaki hayat alanlarını ve mülkünü gösterirken, mağdurların yaşadığı istismar iddiaları ve soruşturmalarla ilgili yeni incelemelere ışık tutuyor.

Epstein adasından görülmemiş fotoğraflar yayımlandı! Sırlarla dolu set

House Oversight Committee (ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi) tarafından paylaşılan toplam 10 fotoğraf 2020 yılında ABD Virgin Adaları yetkilileri tarafından çekildi.

Epstein, Little St. James ve Great St. James adalarını sahiplenmişti.

Fox News'den edinilen bilgilere göre fotoğraflarda herhangi bir kişi yer almıyor. Komite ayrıca Epstein’ın mülkünü gezdiren bir video görüntüsü de yayımladı.

İSTİSMAR İDDİALARININ ARDI ARKASI GELMİYOR

Birçok Epstein mağduru, Little St. James adasına götürülerek finansçı ve yardımcıları tarafından istismar edildiklerini iddia ediyor.

Demokrat Parti üyesi ve House Oversight Committee’nin kıdemli üyesi Robert Garcia, yaptığı açıklamada, "Bu yeni görüntüler, Jeffrey Epstein’ın dünyasına dair rahatsız edici bir bakış sunuyor. Fotoğraf ve videoları, kamuoyuna şeffaflık sağlamak ve Epstein’ın korkunç suçlarının tam resmini ortaya koymak için yayımlıyoruz. Mağdurlar için adalet sağlanana kadar mücadelemizi bırakmayacağız” dedi. Garcia ayrıca, “Başkan Trump tüm dosyaları şimdi açıklamalı" ifadelerini kullandı.

SIR DOLU KARELER

Epstein’ın ada ile bağlantıları yeniden inceleme altına alınmış durumda. Geçen ay yayımlanan bir yazışma, Epstein’ın Şubat 2019’da Virgin Adaları Delegesi Stacey Plaskett ile bir kongre duruşması sırasında mesajlaştığını ortaya koydu.

Plaskett, suçlamalardan kendini savunarak, "Bireyleri nasıl sorgulayacağımı biliyorum. Gerçeği öğrenmek için gizli muhbirlerden, katillerden ve diğer kişilerden bilgi aldım" demişti.

Yeni fotoğrafların yayımlanması, House Oversight Committee’nin Kasım ortasında gönderdiği bir mektuba cevap olarak geldi. Komite Başkanı James Comer, Virgin Adaları Başsavcısı Gordon C. Rhea’dan "Jeffrey Epstein veya Ghislaine Maxwell ile ilgili federal veya yerel ceza soruşturmalarına dair tüm belge ve iletişimleri" talep etmişti.

Comer, bazı yasa tasarısı çözümlerinin insan ticaretine karşı mücadele ve cinsel suç soruşturmalarında "ceza muafiyeti anlaşmalarının" reformunu içerebileceğini belirtti.

Komite ayrıca J.P. Morgan ve Deutsche Bank’tan aldığı belgeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Epstein, 2019’da yargılanmayı beklerken intihar ettiği sanılan şekilde hayatını kaybetmişti.

2022 yılında ABD Virgin Adaları Başsavcılığı, Epstein’ın mal varlığı ve diğer sanıklarla ilgili olarak 2020’de açılan cinsel istismar, çocuk sömürüsü ve dolandırıcılık davaları kapsamında 150 milyon doları aşan bir sivil uzlaşma açıkladı.

