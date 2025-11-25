ABD Kongresi’nde Jeffrey Epstein dosyası yeniden gündeme oturdu. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, dosyanın kamuoyuna açıklanmasında “Mossad ve CIA etkisi” olduğunu söyleyerek tartışmayı alevlendirdi.

ABD’li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasında İsrail ve ABD istihbaratının etkisi olduğunu söyledi.

Massie, bir röportaj sırasında "Epstein dosyasının açıklanmasını İsrail etkiliyor çünkü İsrail istihbaratı ve CIA, Epstein ile bağlantılıydı." ifadesini kullandı.

"EPSTEİN’İN MOSSAD’A YARDIM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Massie, “Epstein’ın Mossad için çalışıp çalışmadığı” sorusuna şu cevabı verdi:

"(Epstein) Onun, Mossad'a yardım ettiğini düşünüyorum."

Kongre üyesi, Epstein’e ait tüm bilgilerin ortaya çıkmasının "hem ABD istihbaratı hem de İsrail istihbarat kurumları için utanç verici olacağını" da söyledi.

“Siyasetçilere kadın temin ederek karşılık alıyordu”

Epstein’in politikacılar hakkında şantaj bilgileri toplayıp toplamadığı sorulduğunda Massie, Epstein’in “müşterilerine istediklerini sağlayan biri olduğunu ve insanlara kadın temin ederek karşılığında bazı iyilikler elde ediyor olabileceğini” dile getirdi.

EPSTEİN DOSYASININ GÖLGESİNDEKİ ÜNLÜ İSİMLER KİM?

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. 2019’da New York’taki hücresinde ölü bulunması hâlâ tam olarak aydınlatılmış değil.

Dava dosyalarında adı geçen ünlüler arasında şunlar bulunuyor:

Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson.

FBI: MÜŞTERİ LİSTESİNE DAİR KANIT YOK

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, yaptıkları incelemelerde “müşteri listesi” olduğuna dair kanıt bulamadıklarını ve Epstein’in intihar ettiğini açıkladı. Buna rağmen kamuoyunda soru işaretleri devam ediyor.

TUCKER CARLSON: WASHİNGTON’DA HERKES EPSTEİN’İN İSRAİL İÇİN ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, daha önce yaptığı açıklamada Epstein’in “İsrail için çalıştığını, Washington’da herkesin bunu düşündüğünü ancak kimsenin açıkça söyleyemediğini” iddia etmişti.

Wall Street Journal ise Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in 50’nci doğum günü için çeşitli ünlülerden mektup istediğini, bu listede Donald Trump’ın da bulunduğunu öne sürmüştü.

MÜZEYYEN BIYIK

