Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter (X), 25 Kasım 2025 Salı günü bazı kullanıcıların erişim sorunu yaşamasıyla gündeme oturdu. Akış yenilememesi ya da siteye giriş yapılamaması gibi sorunlarla karşı karşıya kalan kullanıcılar, "Twitter (X) çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

25 Kasım 2025 günü Twitter (X) platformun çöktüğüne dair söylentiler ortaya atılmaya başlandı. Özellikle bazı kullanıcılar erişim sorunları ve yavaşlama gibi problemlerle karşılaştığını bildiriyor.

Yaşanan aksaklıkların ardından "25 Kasım Twitter (X) çöktü mü?" sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Downdetector verilerine göre X platformunda zaman zaman aksalıklar yaşanmaktadır. Ancak şu ana kadar X'in çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Son 24 saatin kesinti raporlarına bakıldığında, hata bildirimlerinin arttığı gözlemlenmektedir. Downdedector verilerinde kesintiler görülüyor.

Twitter (X) tarafından şu an itibarıyla resmi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda kısa süre içinde problemin çözülmesi bekleniyor.

