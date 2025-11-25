TFF 1'inci Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile aynı gün anlaşma sağladı.

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Eroğlu, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenecek törende resmi imzayı atacak.

Arca Çorum FK'de Bandırmaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrılmıştı.

GÖKHAN KARATAŞ

