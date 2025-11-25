Anadolu Ajansı
Çorum FK kararını verdi! Çağdaş Çavuş gitti, yeni teknik direktör belli oldu
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile aynı gün anlaşma sağladı.
Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
- Bandırmaspor'a karşı yenilgiyle sonuçlanan maç sonrası Çağdaş Çavuş ile yollar ayrılmıştı.
- Hüseyin Eroğlu, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenecek törenle kulüple resmi anlaşma imzalayacak.
Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Eroğlu, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenecek törende resmi imzayı atacak.
Arca Çorum FK'de Bandırmaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrılmıştı.
