İstanbul Valiliği’nin aldığı karar sonrası Taksim metrosu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak kapatıldı. Vatandaşlar, kapanan hatların yeniden açılma zamanını ve Şişhane İstiklal Caddesi çıkışının son durumunu araştırıyor.

25 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda Taksim bölgesindeki bazı metro ve füniküler hatlarında geçici düzenlemeler yapıldı. Taksim metrosu ne zaman açılacak, İstiklal Caddesi çıkışı kapalı mı araştırılıyor.

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu, 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla geçici olarak işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul, istasyonun ne zaman açılacağına ilişkin net bir takvim paylaşmadı. Açılışın ikinci bir duyuruya göre yapılacağı belirtildi. Bu süreçte trenler Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam ediyor.

Bu nedenle açılış saati ve tarihi belirsizliğini koruyor. Vatandaşların mobil uygulama ve resmi hesapları takip etmesi önerildi.

ŞİŞHANE İSTİKLAL CADDESİ ÇIKIŞI KAPALI MI?

Metro İstanbul’ın açıklamasına göre Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı. Ancak istasyon tamamen kapatılmadı. Diğer giriş ve çıkışlar normal şekilde hizmet veriyor. İstiklal Caddesi çıkışındaki kısıtlama, yoğunluk kontrolü ve güvenlik tedbirleri nedeniyle uygulanıyor.

İstiklal yönünden gelecek yolcuların alternatif giriş noktalarını kullanmaları gerektiği belirtiliyor. Bölgede yaya akışının kontrollü sağlanması için yönlendirmeler devam ediyor.

TAKSİM METROSU NEDEN KAPATILDI?

Resmi açıklamalarda kapanışın nedenine ilişkin ayrıntı verilmezken uygulamanın geçici olduğu ve ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği aktarıldı.

Valilik kararının ardından Metro İstanbul ekipleri sefer düzenini güncelleyerek hatların kesintisiz hizmet vermesini sağlıyor. Trenler Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam ediyor.

